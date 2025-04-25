«Поступила как шкура». Гузеева впервые рассказала об уходе Володиной из «Давай поженимся!»

Астролог Василиса Володина после ухода из «Давай поженимся!» «поступила как шкура», обвинив Ларису Гузееву в причастности к своему увольнению. Об этом актриса рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.

По словам Гузеевой, она во время пандемии три дня просила Володину вернуться в эфир. Однако та ответила, что выйдет на работу после того, как карантин закончится. При этом сотрудники передачи, кроме астролога, были готовы продолжать съемки.

Гузеева пыталась объяснить коллеге, что даже в трудные моменты нужно оставаться профессионалом. В качестве примера актриса привела ситуацию, когда умирала ее мама, но она выходила на работу.

«Я вот все время думала: „Ты повела себя как… Очень плохо по отношению к коллективу“. Когда она рожала, ее ждали же. <…> Ну это как шкуры были во время войны. Одни артисты ездили на поле сражения поддержать солдат, а другие брали себе брони. Ей же слова никто не сказал», — отметила артистка.

Другая бессменная ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова ранее заявила, что они с Ларисой Гузеевой скорее приятельницы, чем подруги.