«Поступила как шкура». Гузеева впервые рассказала об уходе Володиной из «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева рассказала, почему Василиса Володина ушла из «Давай поженимся!»
Астролог Василиса Володина после ухода из «Давай поженимся!» «поступила как шкура», обвинив Ларису Гузееву в причастности к своему увольнению. Об этом актриса рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.
По словам Гузеевой, она во время пандемии три дня просила Володину вернуться в эфир. Однако та ответила, что выйдет на работу после того, как карантин закончится. При этом сотрудники передачи, кроме астролога, были готовы продолжать съемки.
Гузеева пыталась объяснить коллеге, что даже в трудные моменты нужно оставаться профессионалом. В качестве примера актриса привела ситуацию, когда умирала ее мама, но она выходила на работу.
«Я вот все время думала: „Ты повела себя как… Очень плохо по отношению к коллективу“. Когда она рожала, ее ждали же. <…> Ну это как шкуры были во время войны. Одни артисты ездили на поле сражения поддержать солдат, а другие брали себе брони. Ей же слова никто не сказал», — отметила артистка.
Другая бессменная ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова ранее заявила, что они с Ларисой Гузеевой скорее приятельницы, чем подруги.