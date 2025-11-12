Путин объявил благодарность Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой

Телеведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова получили благодарность от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил их трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Распоряжение российского лидера разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В нем Путин также отметил заслуги в области СМИ Леонида Якубовича и ведущего и режиссера Александра Гордона.

Гузеева недавно стала бабушкой, как и Сябитова. Последняя дала россиянкам советы по правильному воспитанию внуков. По словам главной свахи России, опыт ее поколения уже никому не нужен. Она также порекомендовала не лезть с ненужными подсказками в этом вопросе.