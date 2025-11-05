05 ноября 2025 00:25 Зажигал новые звезды, но угасал сам. Как жил и умер Юрий Николаев 0 0 0 Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Народный артист России Юрий Николаев умер, оставив много теплых воспоминаний о себе. Несколько поколений выросли на шоу «Утренняя почта», а «Утренняя звезда» дала старт целому ряду знаменитостей. Он не успел обзавестись наследниками, но смог найти настоящую любовь. О жизни и творчестве телеведущего — в материале 360.ru.

Семья и карьера Юрия Николаева Родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Отец Николаева дослужился до полковника милиции, мать — до капитана НКВД. Оба родителя участвовали в Великой Отечественной войне, награждены медалями и орденами. Сводная сестра Николаева, Татьяна, родилась в 1940 году от первого мужа матери, погибшего в одесских катакомбах. Только во взрослом возрасте телеведущий узнал о еще одном родственнике — репрессированном и эмигрировавшим в Канаду дедушке.

Фото: РИА «Новости»

Николаева можно назвать папенькиным сынком. Он обожал отца, это чувство было взаимным. Николаев-старший даже передумал отдавать сына в Суворовское училище, ведь оно находилось в другом городе. Но отпустить мальчика все-таки пришлось — в средней школе Николаев увлекся театром, записался в драмкружок и снялся в телеспектакле. После школы уехал в Москву и с первой попытки поступил в ГИТИС. Карьера пошла в гору. На четвертом курсе Николаева приняли в Театр имени Пушкина, где он проработал до 1975 года, пока не заступил в штат отдела дикторов центрального телевидения Гостелерадио СССР. Его первая передача называлась «Вперед, мальчишки!». Программа «Утренняя почта» С 1975 по 1991 год Николаев вел одну из самых популярных передач советского телевидения — «Утренняя почта». Она принесла ему всесоюзную славу. «Изначально, да, программа состояла из заявок телезрителей, но это было скучно — сидеть и говорить, что по заявке Иванова поет Петров. Поэтому мы придумывали шутки, хулиганили. Конечно, все ждали последнего номера — иностранного исполнителя», — рассказывал ведущий.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Сначала играли звезды из стран соцлагеря вроде Карела Готта, Эмила Димитрова, «Фридрихштадтпалас». В 1986 году Николаеву повезло съездить к шведам — снять эпохальный выпуск «Утренней почты» в гостях у «Лестницы Якоба». Там были и ABBA, и Род Стюарт. Как появилось шоу «Утренняя звезда» В какой-то момент Николаев огорошил своего наставника Игоря Кириллова новостью об уходе из отдела дикторов. Он давно мечтал создать собственное шоу. Тогда это казалось абсолютным безрассудством.

В 1989 году я все-таки решился. Организовал продюсерскую студию, все просчитал, взял большой кредит. Конечно, это была авантюра, я не знал, чем это закончится. Но в марте 1991 года вышла первая программа «Утренняя звезда» и существовала около 12 лет. Юрий Николаев

Учрежденная им продюсерская компания называлась «Юрий Николаев Студия», коротко «ЮНИКС». Именно она выпускала «Утреннюю звезду» — еженедельный конкурс талантов. Николаев специально выбирал в соведущих детей, его первой партнершей стала Маша Богданова — очень артистичная и фотогеничная девочка, ставшая автором стихов и прозы. Эта передача открыла многих звезд: Сергея Лазарева, Валерию, Пелагею, Ани Лорак, Юлию Началову, Алексея Чумакова. На «Утренней звезде» зрители узнали о существовании ансамбля «Непоседы», из которого вышли Smash и «Тату».

Фото: valeriya_rus/Twitter.com / www.globallookpress.com

«Я с ними находил общий язык, потому что не сюсюкался — общался, как со взрослыми. Насколько было легко и приятно работать с детьми, настолько сложно было с родителями. Конечно же каждый родитель просил обратить внимание, что именно его ребенок гений. Пришлось издать приказ, что родители не должны добиваться встречи со мной или членами жюри, чтобы дети не были сняты с конкурса», — рассказал он.

Шоу просуществовало с 1991 по 2003 год, Николаев оставался его бессменным ведущим. Следующие 30 лет его донимали вопросами о перезапуске «Утренней звезды». Телеведущий решил сделать это по-своему и в 2021 году открыл в «Останкино» одноименную вокально-музыкальную академию для детей от четырех до 15 лет. Ее некоторые воспитанники участвовали в детском «Голосе». Личная жизнь Николаева: два брака и отсутствие детей Собственными детьми Николаев так и не обзавелся, хотя дважды был женат. Первую свадьбу сыграл во время учебы в ГИТИСе с однокурсницей Галиной. Молодые поселились у ее родителей. Через несколько месяцев притирок они расстались. Второй женой Николаева стала сестра его друга — актера Рональда Грависа. Они оформили отношения с Элеонорой 5 апреля 1975 года и провели вместе 50 лет.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press / www.globallookpress.com

С будущей женой Николаев знаком с юности — она любила его, а он ее не замечал. Роман закрутился после долгой разлуки, когда пара случайно встретилась в троллейбусе. Элеонора на тот момент училась на экономическом факультете, а Юрий работал в театре. Свадьбу сыграли скромно, сшив платье на последние деньги и приехав в ЗАГС на троллейбусе. Шампанское купили за счет гостей. Первое время жили небогато, в общежитии по соседству с Владимиром Меньшовым, Верой Алентовой и их маленькой дочерью. Только после ухода Николаева на телевидение финансовая ситуация улучшилась, семья переехала в Бибирево, потом на Кондратюка, а позже построила дом в Истре. В «ЮНИКСе» жена заняла пост финансового директора и прошла с супругом все сложности развития бизнеса.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

По мере роста популярности Николаева возникали проблемы. За ним увивались поклонницы, одна заявилась домой с чемоданом — хотела остаться навсегда. Кроме того, ведущий начал выпивать, 2 июня 1978 года даже вышел в эфир в пьяном виде и получил выговор от начальства. После этой истории он своими силами бросил пить. Отчасти из-за зависимости супруги не завели детей. Жена постоянно беспокоилась о Николаеве, прикрывала на работе, приводила пьяного домой и консультировалась с наркологом. В таких условиях было страшно рожать. «То, что у нас с Леной нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — признавался он. Причина смерти Юрия Николаева Родители и сестра Николаева после распада СССР переехали в Москву. На новом месте выяснилось, что мать больна раком. Врачи не смогли помочь, она умерла в 72 года. Через два года ушел отец.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Во время плановой диспансеризации у самого Николаева нашли сначала аневризму аорты, затем рак. После лечения дважды случался рецидив, поэтому ведущий старался не пускать ситуацию на самотек. Он продолжал лечиться и одновременно работать — появлялся в шоу «Танцы на льду» и «Достояние ресублики». Однако в 2024 году появились новости о госпитализации. В январе 2025 года Николаев сломал бедро, снова попал в больницу и начал терять память, а 4 ноября стало известно о его смерти от тяжелого заболевания легких.