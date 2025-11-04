Названа причина смерти телеведущего Юрия Николаева

Известный телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет из-за тяжелого заболевания легких. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, артист злоупотреблял курением — в день у него уходило до двух пачек сигарет. Несколько лет назад врачи диагностировали у него рак легких. В последние месяцы жизни Николаев испытывал одышку, сильную слабость, кашель и головокружение.

В 2024 году Николаев перенес ковид, также ему сделали серьезную операцию на бедре после падения. Официальную причину ухода из жизни родственники ведущего «Утренней звезды» пока не называли.

Ранее стало известно о смерти Николаева в столичной больнице. Врачи экстренно его госпитализировали и поместили в реанимацию после внезапного ухудшения самочувствия.