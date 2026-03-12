Слепаков признался, что не хотел бы терять российскую аудиторию

Переехавший в Израиль юморист Семен Слепаков* признался журналистке Елизавете Осетинской*, что в эмиграции непросто работать и в целом он не хотел бы терять аудиторию в России. Интервью с юмористом опубликовали на YouTube .

Юморист добавил, что ему хотелось бы, чтобы россияне понимали его юмор, но после отъезда из России стало сложнее шутить, ведь это может выглядеть неуместно. Проще реагировать на происходящее, когда находишься внутри страны.

«Совершенно не хочется терять ту аудиторию, которая находится в России <…> Я считаю, что там есть большое количество хороших, симпатичных людей, которые нуждаются в том, чтобы посмеяться», — отметил он.

Слепаков* также признался, что не стремится никого обидеть своими шутками.

Юморист поделился впечатлениями о жизни в Израиле, отметив, что ему там нравится жить, хотя израильтяне друг друга ругают и обманывают.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.