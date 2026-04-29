Отец четвертого ребенка Лерчек сообщил о ее новом курсе лечения от рака

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) приступила к четвертому курсу химиотерапии при лечении рака желудка четвертой стадии. Об этом в соцсетях сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Проводили Леру на четвертую химию. Мы — ее семья и друзья — делаем все возможное, чтобы помочь ей пройти через это трудное испытание.

Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.

Гагаринский суд Москвы ранее выделил в отдельное производство дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ и приостановил его до выздоровления Чекалиной. Суд также заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без особого разрешения.

Ранее Лерчек подала в суд на бывшего стилиста Эльвиру Янковскую и потребовала взыскать с нее более 2,4 миллиона рублей. По ее мнению,, та продавала блогеру контрафактные вещи под видом оригинальных моделей от известных брендов.