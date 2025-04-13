«За Навкин счет живет». Как Дмитрий Песков построил идеальный брак с фигуристкой

Дмитрий Песков признался, что зарабатывает меньше Татьяны Навки

Фото: РИА «Новости»

В семье Дмитрия Пескова и Татьяны Навки доходы жены выше, но поводом для ссор разница в зарплате никогда не была — если только для шуток. Как познакомились официальный представитель Кремля и именитая фигуристка — в материале 360.ru.

Песков получает меньше Навки: это правда?

Тему зарплат подняли на съемках документального фильма «Она» на Первом канале, посвященного юбилею олимпийской чемпионки в танцах на льду. Песков на заданный вопрос о доходах ответил в привычной манере — лаконично.

«Да, конечно. Хотя у нас очень хорошая зарплата», — сказал пресс-секретарь президента России.

Навка подтвердила слова супруга. Она отметила, что уровень ее дохода никогда не был тайной: сведения об этом подаются в декларации о доходах.

Песков, по словам фигуристки, относится к разнице в заработках со здоровым юмором.

Он смеется, что за Навкин счет живет.

Татьяна Навка

фигуристка

Как познакомились Песков и Навка

Спортсменка и официальный представитель Кремля сыграли свадьбу в 2015 году, через год после рождения общей дочери Надежды.

Познакомились супруги в 2010-м. По словам пресс-секретаря Путина, искра между ним и будущей женой пробежала мгновенно.

Фото: РИА «Новости»

«Первый раз встретились на дне рождения моего товарища. И вот, наверное, этот удар током произошел тогда. Хотя после этого мы год не виделись. А потом встретились снова у того же товарища на дне рождения. И вот там уже накрыло», — признался Песков.

Отношения завязались не сразу. Навка сначала держалась отстраненно, что хорошо чувствовалось. Долгое время будущие муж и жена называли друг друга исключительно по имени и отчеству.

Фото: РИА «Новости»

Оказалось, фигуристка не могла себе представить сближение по одной забавной причиной, о которой теперь Песков рассказывает со смехом.

«Она говорит: „Ну, ты особо не настаивал, а я не могла понять, как целоваться с усатым мужчиной“. В итоге happy end», — поделился официальный представитель Кремля.

Фигуристка назвала настоящим счастьем союз с человеком, с которым хочется состариться. Она подчеркнула, что они с Песковым долго друг друга искали.

Однако, несмотря на гармонию и взаимопонимание, порой Навка с пролетарской жестокостью критикует мужа. По ее мнению, официальный представитель Кремля недостаточно яростно защищает президента Владимира Путина. Песков признался, что неоднократно выслушивал претензии жены по этому поводу.

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