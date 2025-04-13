«За Навкин счет живет». Как Дмитрий Песков построил идеальный брак с фигуристкой

В семье Дмитрия Пескова и Татьяны Навки доходы жены выше, но поводом для ссор разница в зарплате никогда не была — если только для шуток. Как познакомились официальный представитель Кремля и именитая фигуристка — в материале 360.ru.

Песков получает меньше Навки: это правда?

Тему зарплат подняли на съемках документального фильма «Она» на Первом канале, посвященного юбилею олимпийской чемпионки в танцах на льду. Песков на заданный вопрос о доходах ответил в привычной манере — лаконично.

«Да, конечно. Хотя у нас очень хорошая зарплата», — сказал пресс-секретарь президента России.

Навка подтвердила слова супруга. Она отметила, что уровень ее дохода никогда не был тайной: сведения об этом подаются в декларации о доходах.

Песков, по словам фигуристки, относится к разнице в заработках со здоровым юмором.