«С пролетарской жестокостью». Песков раскрыл, за что Навка его часто критикует

Песков признался, что Навка его критиковала за недостаточную защиту Путина

Фото: РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка не раз критиковала супруга за то, что он недостаточно яростно защищает Владимира Путина. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прозвучало в релизе документального фильма «Она».

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью», — заявил он.

Премьерный показ картины, приуроченной к 50-летнему юбилею фигуристки, покажут на Первом канале 13 апреля и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». В фильме расскажут о жизни и достижениях спортсменки, покажут редкие архивные кадры.

Сама Навка расскажет о том, как тяжело переживала разрыв с родственниками с Украины и как попала под санкции, лишившими ее возможности выезжать за границу.

Ранее Навка высказалась о создании однополых дуэтов в фигурном катании. По ее словам, с точки христианской морали это может вызвать вопросы, но в спорте уже имеются парные выступления мужчин, в частности, в спортивной гимнастике.

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