«С пролетарской жестокостью». Песков раскрыл, за что Навка его часто критикует

Песков признался, что Навка его критиковала за недостаточную защиту Путина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка не раз критиковала супруга за то, что он недостаточно яростно защищает Владимира Путина. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прозвучало в релизе документального фильма «Она» .

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью», — заявил он.

Премьерный показ картины, приуроченной к 50-летнему юбилею фигуристки, покажут на Первом канале 13 апреля и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». В фильме расскажут о жизни и достижениях спортсменки, покажут редкие архивные кадры.

Сама Навка расскажет о том, как тяжело переживала разрыв с родственниками с Украины и как попала под санкции, лишившими ее возможности выезжать за границу.

Ранее Навка высказалась о создании однополых дуэтов в фигурном катании. По ее словам, с точки христианской морали это может вызвать вопросы, но в спорте уже имеются парные выступления мужчин, в частности, в спортивной гимнастике.