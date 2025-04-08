Прочел «Тотальный диктант» и попал в ЛГБТ-скандал. За что все ополчились на Алексея Жидковского?

Бьюти-блогер Алексей Жидковский выступил на «Тотальном диктанте» — начитывал текст на площадке колледжа Международной академии бизнеса и управления. Теперь его хотят проверить на пропаганду ЛГБТ*, а учебное заведение требуют лишить лицензии. Из-за чего разгорелся скандал и чем известен инфлюенсер — в материале 360.ru.

Кому не понравилось участие Жидковского в «Тотальном диктанте» На «Тотальном диктанте» Жидковский прочел произведение Марины Москвиной «Дорога лебедей». Он отметил, что текст оказался довольно сложным, но выразил надежду, что все справились. «В следующем году хочу тоже попробовать написать, поскольку очень круто, что есть возможность проверить владение языка и совместить приятную встречу с полезным», — написал блогер в Telegram-канале, приложив ролик с мероприятия.

На диктант Жидковский пришел в весьма скромной одежде строгих цветов, но от привычного образа отказываться не стал: накрасился, распустил волосы и в целом выглядел как девушка. Выбор знаменитости для участия в проекте раскритиковали многие. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился из-за этого в Генпрокуратуру, заподозрив Жидковского в пропаганде ЛГБТ*. «Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией», — подчеркнул он. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прямо назвала блогера трансвеститом*, поддержав критику со стороны Слуцкого. Она напомнила, что цель «Тотального диктанта» — популяризация русского языка, а в случае с Жидковским получилось нечто иное.

Диктант для учеников прочитал трансвестит* Алексей Жидковский, который ходит в женской одежде с макияжем и на каблуках. <…> Поддерживаю возмущение общественности и депутатов. <…> Крайне странно, что некоторые отечественные соцсети в ситуации, когда ЛГБТ* признано экстремистским движением, активно продвигают такого нетрадиционного блогера — даже ставят его видео в рекомендации и приглашают спикером на фестивали, где много детей. Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Не сдержал эмоций и депутат Госдумы Виталий Милонов, попросив родителей держать детей подальше от подобных блогеру персонажей. «Агрессивный петух, распушивший хвост. Это вызов русской культуры. <…> Это хам, это грязные, вонючие ботинки на белой скатерти русской чистоты», — сказал он, посоветовав блогеру читать лекции в смирительной рубашке в психиатрической клинике.

Фото: Алексей Жидковский / «Жидковские посиделки» / Telegram

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в Telegram-канале охарактеризовала произошедшее как вызов «здравому российскому общественному большинству».

А что это может быть, как не пропаганда, когда никто другой, а именно известный своей позицией трансгендер* приглашается на массовое мероприятие для совершения совершенно непрофильного для своей обычной деятельности действия? Нина Останина депутат Госдумы

Парламентарий обратила внимание и на тот факт, что Жидковскому вручили грамоту за вклад в развитие русского языка. «Что это, как не явный знак поощрения и одобрения со стороны руководства образовательной организации к участию конкретной персоны в публичном мероприятии с участием молодежи?» — задалась она вопросом.

Фото: Алексей Жидковский / «Жидковские посиделки» / Telegram

Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская отметила, что Международная академия бизнеса и управления (МАБиУ), которая пригласила скандального блогера, не имеет прямого отношения к системе образования Москвы.

Это частная организация. Даже если этот колледж имеет образовательную лицензию, уровень предоставляемых услуг и соответствие стандартам образования вызывает вопросы. Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Родителям в случае сомнений Ярославская посоветовала обратиться в Рособрнадзор, а правоохранительным органам — не игнорировать произошедшее. В столичную прокуратуру уже собралось обращаться движение «Сорок сороков»: его представители хотят, чтобы колледж тоже проверили на пропаганду ЛГБТ*. Директор правозащитного центра Георгий Солдатов в беседе с «Абзацем» счел ситуацию непонятной и оскорбительной по отношению к людям. «Мы попросим прокуратуру Москвы проверить деятельность учебной организации на наличие пропаганды ЛГБТ* и соблюдение вообще законодательства об образовании, чтобы в дальнейшем защитить права молодежи», — подчеркнул он.

Фото: Алексей Жидковский / «Жидковские посиделки» / Telegram

Виталий Милонов заявил «Ямал-Медиа», что тоже попросил проверить колледж на целесообразность наличия у него лицензии на ведение образовательной деятельности.

«Либо сознательная провокация, либо тотальная халатность. Но и то, и другое несовместимо с ведением учебной деятельности», — выразил уверенность парламентарий.

Кто такой Алексей Жидковский Где родился и вырос Будущий бьюти-блогер родился в Санкт-Петербурге в 1996 году. Семья у Жидкова (настоящая фамилия Алексея — прим. ред.) была обеспеченной. Сам молодой человек уверял, будто его прабабушка носила кольца с изумрудами и бриллиантами, дорогие шубы и ела заморских «ежей». Отец Жидковского, предположил сайт 78.ru, в 1990-е, вероятно, имел отношение к криминалу. У родителей Алексея была квартира в Петербурге, большой дом за городом и личный водитель. Если мать — учитель русского языка и литературы — обычно пыталась решить проблемы сына диалогом, писало Ura.ru, то отец порой не гнушался физическими методами. Хотя сам ратовал за здоровый образ жизни — не пил, не курил и увлекался единоборствами. Именно с его подачи Алексея отдали в спортивную секцию. Родители Жидковского развелись, когда ему было четыре года.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Учился Алексей в государственной школе, но с уклоном на иностранные языки — изучал английский и французский. В детстве недолгое время занимался дзюдо. В 14 лет Жидковский начал ходить на вечеринки, пил, безалаберно относился к учебе. Особенно тяжело, по его воспоминаниям, давались точные науки — физика, алгебра, геометрия. А конфликты с учителями и одноклассниками в итоге стали причиной перевода в другую школу.

На эксперименты с внешним видом Алексей решился как раз в новом учебном заведении — добавлял к форме разнообразные украшения. К учебе был равнодушен, но выпускные экзамены сдал хорошо и поступил на факультет рекламы и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.Обучение Жидковский оплачивал сам. Позже он рассказывал, что с 18 лет не получает деньги от родителей.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Как Алексей Жидковский стал знаменитым Вести блог молодой человек начал еще в школе — публиковал ролики, где с иронией говорил о повседневности. В первом видео о «курочках» поглумился над домашним заданием, идея пришлась по вкусу друзьям — и оно быстро набрало популярность среди молодежи. Страсть к косметике в итоге взяла свое: Жидковский запустил на YouTube шоу «Надо брать»: на камеру распаковывал продукты, тестировал их и комментировал процесс. Его визитной карточкой скоро стали макияж, длинные волосы и любовь к брендовой одежде. В 2020 году Алексею вручили «Премию Рунета» в категории «Персона года», а в 2021-м в Московском доме книги он презентовал книгу «Жизнь одна — подумай, а!».

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

С 2022 года блогер живет в Москве, занимается в том числе кулинарией, создал шоу «Дорого & Богато»: готовит в выпусках одно и то же блюдо, используя дешевые и дорогие ингредиенты.

Популярность Алексея Жидковского давно вышла за пределы Сети: он часто бывает на звездных тусовках, праздничных мероприятиях и даже снялся в одном из клипов Анны Семенович. На аккаунт Алексея в Instagram** подписаны около трех миллионов человек, он также ведет Telegram-канал, где делится с подписчиками своими мыслями, показывает модные образы и публикует мемы.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Ориентация и личная жизнь Алексея Жидковского Блогер, которого многие привыкли воспринимать как человека раскрепощенного, пережил расстройство пищевого поведения и прибегал к услугам пластического хирурга. «Я начал худеть. Похудел на 32 килограмма, и стало интересно, какой у меня лимит. Сейчас понимаю, что объективно это не здорово. У меня ноги были, как руки», — рассказывал Алексей. Жидковский также признавался, что не нравится себе, несмотря на все, что с собой сделал.

Мне не нравится челюсть — могу лечь под нож, мне не нравился нос — я себе его резанул. Понимаю: если буду постоянно вводить себя в состояние наркоза и переделывать все, что не нравится, умру к годам 40. Алексей Жидковский бьюти-блогер

Одна из столичных клиник публиковала историю блогера, в которой объясняла, почему он решился на операцию. «Более года назад у Алексея была травма, в результате чего — искривление носовой перегородки, также перелом костей носа с соответствующим потом искривлением, деформацией и формированием горбинки, которая не устраивала пациента», — указывали врачи. В клинике уточняли, что провели Жидковскому риносептопластику — восстановили функцию носового дыхания, устранили искривление костей носа и убрали горбинку.

Фото: Алексей Жидковский / «Жидковские посиделки» / Telegram

О сексуальной ориентации Жидковского ходит множество слухов, чему, конечно, способствует его андрогинный образ — макияж, стремление выглядеть аккуратно и привлекательно. Сам блогер считает себя мужчиной, но подробностями личной жизни с прессой предпочитает не делиться. В 2021 году Алексей упоминал, что находится в стабильных отношениях уже семь лет, но имя второй половинки не назвал. Отвечая на вопросы журналистов о будущем с детьми, Жидковский признавался, что не готов к отцовству, и подчеркивал важность финансовой стабильности. В здоровом образе жизни блогер смысла не видит, а отказ от вредных привычек и строгие ограничения в питании не считает способом ее продлить.

Фото: Алексей Жидковский / «Жидковские посиделки» / Telegram

По словам Алексея, он никогда не сталкивался с явной враждебностью по отношению к себе. В одном из интервью Жидковский упоминал, как может решить любой конфликт.

«Я просто знаю, что, если до меня докопаются, мне нужно сделать всего один звонок, и потом докопаются до них», — говорил блогер. Эту фразу можно считать подтверждением мнения некоторых хейтеров Жидковского: они полагают, будто у молодого человека есть влиятельные знакомые, готовые «прикрыть» его в любой момент. Так ли это на самом деле и пригодится ли Алексею их помощь после скандала с «Тотальным диктантом», покажет время.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.