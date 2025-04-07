Блогера Жидковского призвали проверить на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

ТАСС: Слуцкий обратится в ГП из-за блогера Жидковского на «Тотальном диктанте»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генпрокуратуру из-за выступления блогера Алексея Жидковского на «Тотальном диктанте». Об этом сообщил ТАСС .

Депутат заподозрил блогера в пропаганде ЛГБТ*. Он попросил проверить, законно ли организаторы мероприятия использовали грант от государства.

«Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией», — добавил Слуцкий.

Ранее член федерального филологического совета акции Марина Шпильман рассказала, какие слова вызвали наибольшее затруднение у участников «Тотального диктанта». Мероприятие состоялось 5 апреля, текст для него в этом году написала финалистка премии «Ясная Поляна» Марина Москвина.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.