«Агрессивный петух». Милонов жестко раскритиковал блогера Жидковского

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о блогере Алексее Жидковском и призвал родителей держать детей подальше от таких персонажей. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Держите ваших детей подальше от шелудивых собак. Нет, это не бледнолицый ***** <…>. Нет, это агрессивный, агрессивный петух, распушивший хвост. Это вызов русской культуры. Это культура, это хам, это грязные, вонючие ботинки на белой скатерти русской чистоты», — сказал Милонов.

По мнению депутата, блогеру нужно читать лекции в смирительной рубашке в психиатрической больнице. Причем его слушателями, по мнению Милонова, должны быть «преподаватели и профессоры, как сам Жидковский».

Выступление Алексея Жидковского на «Тотальном диктанте» в Москве также привлекло внимание лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Политик заподозрил блогера в пропаганде ЛГБТ* и обратился в Генпрокуратуру.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.