Сегодня 05:07 Вычеркнул Россию из жизни. Почему историк моды Васильев отказался возвращаться за любые деньги 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com Знаменитости

Мода

Выставки

Скандалы

Россия

Франция

Телевидение

Уехавший из России после спецоперации историк моды и телеведущий Александр Васильев обосновался во Франции. Его главным заработком стали экскурсии, лекции и выставки, которые он организует в разных странах. При этом в Россию Васильев возвращаться не спешит даже для проведения мероприятий, какие бы деньги ему не предлагали. Как живет некогда популярный ведущий шоу «Модный приговор», узнал 360.ru.

Почему Васильев переехал во Францию

Францию Васильев выбрал не случайно. Эта страна для него не чужая. Там он провел свою молодость, эмигрировав в 1982 году из Советского Союза и женившись на француженке Анн Бодимон. После переезда он читал лекции по истории костюма в парижской школе мод «Эсмод», работал декоратором в разных театрах, а также писал статьи в эмигрантском еженедельнике «Русская мысль».

На протяжении многих лет Васильев собирал собственную коллекцию одежды и аксессуаров, которая разрослась до астрономических размеров. Все выставки, которые приносят ему доход, — из его личной коллекции.

Фото: Alexander Legky/Russian Look / www.globallookpress.com

В Россию историк моды вернулся только в 90-е годы. Он читал лекции и проводил мастер-классы, устраивал выставки и фестивали с творческими вечерами. В 2009 стал ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале, заменив модельера Вячеслава Зайцева. Кроме российского и французского гражданства у Васильеве еще есть паспорт Литвы, который он получил, как потомок граждан республики. Он утверждал, что по закону о реституции ему вернули родовое имение в пригороде Вильнюса. В балтийскую республику Васильев уехал после начала спецоперации, когда программу «Модный приговор» закрыли.

Второй отъезд Васильева из России

Практически сразу после переезда Васильева в Литву в Сети разошлось письмо с его подписью, обращенное к властям города Висагинас. В своем послании историк моды критиковал решение российских властей начать СВО.

«Эта война, несомненно, приведет к беспрецедентной изоляции России и, более того, может спровоцировать ядерную войну на Земле», — писал Васильев.

Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Себя он назвал пацифистом и противником любых боевых действий, а также поблагодарил власти города за то, что позволили ему сохранить часть его коллекции в безопасном месте. Представители историка моды тогда заявили, что он не имеет никакого отношения к этому заявлению, так как никто не согласовывал с ним текст. Но он все еще доступен на новостном портале города.

Васильев уехал, но не навсегда

Несмотря на громкий хлопок дверью, историк моды продолжил ездить в Россию. В последний раз его видели на модном показе в Москве в августе 2023 года, куда он пришел с легендарной телеведущей Анной Шатиловой. Васильев уже тогда не скрывал, что обосновался во Франции и при каждом удобном случае упоминал свою многочисленную недвижимость в европейской стране, а также то, что оставил хозяйство на прислугу.

Васильев вернулся не просто так. Он отправился в турне со своими лекциями, чтобы в последний раз заработать в России.

Фото: РИА «Новости»

Точно известно, что во время своей поездки он посетил Казань, где его хорошо запомнили. Непривыкший скрывать свой склочный характер Васильев закатил истерику в аэропорту столицы Татарстана, когда сотрудница таможни попросила его выложить подаренный поклонниками сувенир из ручной клади. «Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их отнимаете. Пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня до дня вашей смерти. До свидания», — резко отреагировал Васильев. Но долго читать лекции ему не дали. Историк моды жаловался, что в ряде городов его лекции просто отменили после появления рекламы о предстоящих выступлениях.

«Я уже провел расследование, мне рассказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной, в верхах власти мстит мне», — заявил Васильев в интервью журналисту Мадонне Мур.

Фото: РИА «Новости»

Васильев жарко опровергал свой отъезд из России, заявляя, что привык жить на несколько стран, а все свои поездки объяснял тем, что усиленно работает.

«У меня есть квартира в Москве, я там часто бываю. Также у меня есть дом в Зеленоградске, это Калининградская область. Жить и работать — это разные вещи. Я не работаю в России. Но я часто живу там». — пояснял он.

Отвечая своим недоброжелателям, которые считали, что без постоянного дохода в России он обеднеет Васильев подчеркивал, что полностью обеспечен работой, «Посмотрите на меня, я похож на умирающего с голода? По-моему, я довольно упитанный. Я говорю хорошо на шести языках, у меня достаточно моего личного жилья за границей. И у меня хорошая репутация». — отмечал он. Историк моды также не исключал, что после возрождения «Модного приговора» снова появится на телевидении. Но этого так и не произошло. Новым ведущим шоу стал стилист Александр Рогов.

Как Васильев смирился со своим отъездом

Окончательное признание, что в Россию для него путь закрыт Васильев сделал в 2024 году, когда впервые назвал себя эмигрантом. «Эмиграция нас отрывает от корней, но это наш выбор. Мы сами за него платим», — заявил он. При этом подчеркнул, что ничуть не потерял в своих доходах благодаря своим лекциям, экскурсиям и выставкам. Стоимость билетов у историка моды достаточно высокая — от 25 до 99 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Но, по рассказам очевидцев, Васильев больше продает себя, чем новые знания. В этом убедилась жена главного тренера по футболу Валерия Карпина Дарья, которая столкнулась с историком моды в Монако.

В соцсетях она рассказала, что когда хотела подойти, чтобы поздороваться, Васильев высокомерно объявил, что ведет частную экскурсию и для общения с ним нужно оплатить его услуги.

Мне приятно, что вы меня узнали, но надо сначала заплатить. Александр Васильев Историк моды

Дария Карпина призналась, что не ожидала такого унижения от когда-то популярного телеведущего. Снобистское отношение к окружающим Васильев демонстрировал всегда. Он заявлял, что тот, кто называет себя российским патриотом, должен отказаться от джинсов и кроссовок и надеть лапти. «Я реально считаю, что им носить косоворотку и только, забыть иностранные языки, потому что это не патриотично», — говорил Васильев. Историк моды подчеркивал, что в России больше не осталось стильных женщин, к которым он причислил Аллу Пугачеву, Ренату Литвинову и Лайму Вайкуле. Досталось ему и от российских мужчин, которых он назвал уродливыми, затрапезными, «похожи на хлебобулочные изделия». В качестве образца он приводил итальянцев, которые не стесняются выглядеть модно и обращаться к стилистам.

Последний скандал с Васильевым

Несмотря на все нелицеприятные высказывания, еще остались те, кто хотел бы послушать лекции Васильева. Но представители эксперта исключили его возвращение. Как сообщил Telegram-канал Shot, когда-то популярному телеведущему предложили провести в России мероприятие за 15 миллионов рублей. Но авторам идеи отказали в весьма резкой форме. «В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро», — заявили его представители. По их словам, у историка моды расписание занимает почти весь 2026 год и заказов на новые мероприятия он не принимает.

Фото: РИА «Новости»

Вероятно, отказ связан с тем, что российская компания «Лилия», занимающаяся продажами текстиля, предметов из фарфора и камня накопила 300 тысяч долгов перед государством в виде пошлин, страховых взносов, налогов и пени.

Сам Васильев свой отказ объяснял страхом перед западными партнерами, с которыми подписал контракты на выступления и выставки. «Они просто скажут: „А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?“ Да, но я посмотрю на церковь Мадлен, там тоже колонны», — заявил историк моды. В соцсетях он опубликовал расписание своих выступлений и выставок на 2026 год. Там действительно нет свободных дат. Зимой Васильев выступит в Омане, Гонконге, Макао, Италии, Франции, Марокко. Австрии и Венгрии. Весной отправится Молдавию, Израиль, Сербию, Турцию и Германию. России в этом списке нет.