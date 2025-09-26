Телеведущий Васильев заявил, что ни за какие деньги не вернется в Россию

Телеведущий Александр Васильев напрочь отказался приезжать в Россию, сообщил Telegram-канал Shot . Историк моды покинул ее после начала спецоперации.

Сейчас ведущий живет во Франции. Иногда выбирается в другие страны и проводит там лекции о моде. В социальных сетях продвигает женский онлайн-клуб, при этом юридическое лицо проекта зарегистрировано в России.

По данным журналистов, Васильеву предложили вернуться в Россию на ивент. Пообещали заплатить 15 миллионов рублей. Однако историк моды наотрез отказался.

«В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро», — заявили его пиарщики.

По словам представителей звезды, у ведущего очень плотный график в следующем году. Места для России в нем нет. На родине у знаменитости осталась квартира площадью около 100 квадратных метров, а также действующий ИП.

