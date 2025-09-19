Васильев «как бомжей» прогнал жену и дочь тренера Карпина из магазина во Франции

Жена главного тренера сборной России по футболу Дарья рассказала, что они с дочкой гуляли по магазинам в Монако. Внезапно они услышали русскую речь. Это был Васильев.

Дарья обрадовалась. Однако, по ее словам, он посмотрел на них с пренебрежением, «как на бомжей», и сказал, что проводит частную экскурсию. Если они хотят его слушать, им нужно заплатить. Девушки обиделись.

По данным Shot, Дарья Карпина с 15-летней дочерью потратили около миллиона рублей за несколько дней во Франции. Они остановились в самом дорогом отеле Ниццы, где номер стоит около 80 тысяч рублей за сутки. Васильев, в свою очередь, находится во Франции, где читает лекции о моде на тему «Эротизм и мода». Билеты на его лекции продаются по 25 тысяч рублей.

Ранее бывший ведущий «Модного приговора» Васильев выразил сожаление по поводу того, что новую судью — стилиста Лилию Рах — пригласили из Казахстана. Он также отметил, что российские женщины не хотят видеть на экране другую женщину, им больше по душе наблюдать за мужчинами.