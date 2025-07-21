21 июля 2025 01:17 Встреча с экстрасенсом оказалась судьбоносной. Как жил и от чего умер Михаил Задорнов 0 0 0 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Писателю, актеру и режиссеру Михаилу Задорнову 21 июля могло бы исполниться 77 лет. Это был был истинный человек эпохи, феномен русской сатиры. Его едкие выступления моментально разлетались на цитаты. О творчестве, карьере и личной жизни юмориста — в материале 360.ru.

Детство и юность Михаила Задорнова Он родился 21 июля 1948 года в семье писателя Николая Задорнова и филолога Елены Покорно-Матусевич в курортном латвийском городе Юрмала. Отец был русским, а мать происходила из старинного польского королевского рода. Впервые Михаил вышел на сцену во втором классе, исполнив роль репки в школьном спектакле. Как вспоминал Задорнов, постановка была удачной и его даже попросили «выдернуться из земли на бис». Позже он стал заниматься в драмкружке на постоянной основе. Родители полагали, что сын после школы поступит в театральный вуз, но Михаил выбрал техническое направление. Сначала два года отучился в Рижском институте инженеров гражданской авиации, где также занимался гандболом. Но со спортом не сложилось — на одной из тренировок он упал и сломал мениск.

Потом перевелся в Московский авиационный институт, после окончания которого работал на кафедре авиационно-космической теплотехники. Параллельно руководил студенческим агиттеатром МАИ «Россия».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Задорнов сам писал сценарии, ставил постановки и организовывал выступления. Руководил коллективом 10 лет, за которые театр объехал всю Россию, а самого Задорнова тогда впервые поощрили за работу премией Ленинского комсомола. Тогда же начал публиковать свои сочинения в журналах. В 1984 году ушел из театра ради должности завотделом сатиры и юмора в журнале «Юность», но спустя год покинул пост, занявшись собственной литературной карьерой. «Два девятых вагона» Задорнова Настоящий успех пришел к Задорнову в середине 1980-х годов, когда он впервые прочел свои произведения в телеэфире — «Письмо студента домой» и «Два девятых вагона». С начала 90-х он начал писать монологи и для своих коллег, участвовал в «Аншлаге» и «Смехопанораме», часто гастролировал. Задорнов завоевал любовь и уважение всей страны. В декабре 1991 года, когда СССР прекратил свое существование, именно он, а не Борис Ельцин, поздравлял россиян с Новым годом.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

Монологи сатирика разбирали на цитаты. Но главное — его концерты и сейчас не потеряли актуальность. Он не боялся поднимать остросоциальные темы. Хватало в его произведениях и геополитики — серия монологов об Америке и ее жителях, где он применял фразу «Ну, тупые», уже ставшую крылатой.

Но даже когда Задорнов смеялся над своей страной, над соотечественниками, в его смехе скрывался безумная любовь к России и ее народу.

Задорнов — писатель и актер Сатирик написал более 10 книг. Среди его работ не только юмористические рассказы, но и лирические, а также очерки, путевые заметки и пьесы. Начиная с 1990 года выходили его книги «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение», «Великая страна с непредсказуемым прошлым», «Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи», «Крохотные звезды», и «Задоринки». В тот период он написал пьесу «Хочу вашего мужа», по которой спустя два года режиссер Сергей Никоненко снял одноименную комедию. Задорнову досталась в ней главная роль.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Также в 90-х он снялся в фильмах «Гений» и «Депрессия». В начале «нулевых» Задорнов написал сценарии к фильму «Покупаю вашего мужа» и документальной картине «Аркаим — стоящий у солнца». Исполнил одну из ролей в фильме «Рюрик. Потерянная быль», причем был автором сценария и режиссером. Последней работой артиста стал фильм по его сценарию «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».

Вел свои блоги в ЖЖ и на сайте газеты «Московский комсомолец».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Задорнов удостаивался не только госнаград, но также ведомственных и общественных — премии «Золотой теленок», «Овация» и других. В его честь назвали астероид главного пояса — 5043 Zadornov, открытый крымским астрономом Людмилой Черных. Как Задорнов отказался от алкоголя и стал вегетарианцем Задорнов отказался от употребления алкоголя еще в 1998 году. Он стал вегетарианцем, пропагандировал здоровый образ жизни и занятия йогой.

Я до сих пор на своем организме последствия ощущаю. Одно время думал, что я — гусар. Оказалось, алкоголик. Сейчас я могу выпить бокал-другой сухого вина. А раньше: водка, пиво, коньяк и сверху одеколоном отлакировал. Михаил Задорнов

Три главных женщины в жизни Задорнова Первой и единственной официальной женой сатирика была его землячка — Велта Калнберзинь, дочь высокопоставленного латвийского политика. Интересно, что будущие супруги появились на свет в одном роддоме, но с разницей в пять дней. Задорнов был влюблен в нее с самого детства, за ней потом уехал в Москву. Они поженились в 1971 году. Пара развелась спустя 36 лет бездетного брака.

Фото: РИА «Новости»

Второй избранницей сатирика стала Елена Бомбина, которая была младше его на 16 лет. Они познакомились во время одного из его концертов. Девушка тогда призналась, что коллекционирует его рассказы, но Задорнов ей не поверил.

Мне пришлось продемонстрировать ему портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела, что в его глазах появилось желание «образовывать» меня. Он хотел составить список книг, чтобы помочь мне. Елена Бомбина

В 1990 году Бомбина родила юмористу дочь Елену, но пара отношения не зарегистрировала. Дочь артиста окончила РАТИ, сказались гены отца. Сейчас женщина живет на Мальте, где вышла замуж за ливанца по имени Али Тартузи. У них родились три дочери.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В последние годы жизни сатирик был очарован актрисой Мариной Орловой. Она сопровождала его на гастролях, у них были парные номера. Ее называли «молодой музой» Задорнова, а сам писатель не скрывал, что восхищался ею. Появились слухи, что их отношения вышли за рамки деловых, но сама актриса это отрицала, называя сатирика наставником и старшим товарищем. От чего умер Задорнов Когда Задорнов только стал популярным, его познакомили с женщиной-экстрасенсом. Она рассказала, что в будущем у него будет доброкачественная опухоль. Артист ей не поверил, но вспомнил предсказание в 2016 году. Ему тогда диагностировали опухоль головного мозга. Сначала он хотел отказаться от лечения, но друзья убедили пройти курс химиотерапии. Спустя год во время выступления его состояние ухудшилось, его экстренно госпитализировали с эпилептическим приступом. Артист перенес сложную операцию, но она не помогла. Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года, ему было 69 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сатирика похоронили рядом с отцом в местечке Яундубулты близ Риги. В Москве на здании МАИ открыли мемориальную доску Задорнову.

Он еще при жизни позаботился о любимых им женщинах, завещав им недвижимость в Москве, Подмосковье и Латвии. Задорнов также разделил авторские права на его монологи, пьесы и сценарии на три части.