Дочь Михаила Задорнова показала редкое фото с мужем-ливанцем | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 19:02 Дочь Михаила Задорнова показала редкое фото с мужем-ливанцем Дочь сатирика Задорнова показала редкое фото мужа-ливанца Али Тартузи РИА «Новости»

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Дочь известного юмориста Михаила Задорнова Елена поделилась снимком со своим супругом Али Тартузи из Ливана. Она показала фото в социальных сетях.

Девушка нечасто делится подробностями своей личной жизни. Замуж за Тартузи она вышла в 2021 году. Их роман начался в Париже, после чего пара решила переехать жить на Мальту.

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Прошлым летом Елена неожиданно объявила, что у них с Али двое детей, а уже зимой 2023 года заявила, что в их семье растут три дочери.

«Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», — написала она.

Елена Задорнова родилась в семье сатирика Михаила Задорнова и Елены Бомбиной, которая была администратором писателя. По словам наследницы, отец стал для нее примером для подражания, а ее супруг Али похож на него характером.

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