Сегодня 15:54 «Родила назло». Почему дочь Задорнова махнула на Мальту и скрывается от фанатов отца 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Культовый комик Михаил Задорнов всегда мечтал о дочери. После появления девочки на свет отец старался уделять ей любую свободную минуту. Впоследствии дочь заверяла, что всегда следовала заветам родителя, который остался ее главным мужчиной. Как сейчас живет наследница знаменитого сатирика — в материале 360.ru.

Рождение внебрачной дочери Еще в школьные годы Задорнов повстречал свою первую жену, доктора филологических наук Велту Калнберзину. Роман казался идеальным, но молодые решили посвятить себя карьере. Детей у пары так и не появилось, а через 13 лет супружеской жизни сатирик познакомился с одной из своих фанаток — Еленой Бомбиной. Девушка влюбилась в харизматичного Михаила, вскоре между ними завязался роман. Задорнов не стал скрывать это от своей жены — та на удивление спокойно отнеслась к новой любви артиста. Юморист начал вести двойную жизнь. В 1990 году Бомбина родила Задорнову долгожданную дочь. Даже тогда артист не стал подавать на развод, лишь чаще стараясь приезжать к ребенку. Девочку назвали в честь матери — Еленой. Уже в студенчестве девушка заявила, что устала читать в СМИ, как ее называют внебрачным ребенком. Только тогда артист развелся с первой женой и вступил в брак второй раз. Долгожданная дочь стала для Задорнова смыслом жизни. Юморист путешествовал с Еленой, прививал ей любовь к литературе и искусству, дал хорошее воспитание. С рождением дочери комик словно помолодел — он ждал новых встреч с Еленой и хранил ее детские поделки.

Фото: РИА «Новости»

Не по стопам отца Елена развивала в себе харизму под стать отцу, которая могла позволить девушке пойти по его пути. Наследница юмориста училась в творческой школе, а потом с легкостью поступила в Российский институт театрального искусства — ГИТИС в Москве. Однако через год учебы в вузе девушка поняла, что у нее нет склонности к выбранной профессии. Близкие отмечали, что дочь походила характером на отца. Порой это приводило к ссорам в семье. «Дочь! У меня сложилось сейчас ощущение, что я сам с собой ругаюсь. Или со своим отражением в зеркале. Пора прекращать это делать», — говорил сатирик. Елена не смогла перенять от отца любовь к родине и решила покинуть Россию. Она отправилась на Мальту, где стала учиться художественному мастерству. Позже дочь Задорнова полностью сепарировалась от семьи и осталась на новом месте. Елена оправдывалась, что причиной переезда стало море, без которого она жить не могла. «И я, и папа, и мама родились в Латвии, в приморском городе, и я не смогла бы жить там, где нет моря», — заявила девушка. Она уделяла свободное время искусству — писала картины и сочиняла стихи.

Фото: Велта Калнберзина, Людмила Задорнова, Елена Бомбина и Елена Задорнова (слева направо) / РИА «Новости»

Любовь и наследство Когда в 2017 году Задорнова не стало, Елене отошла часть наследства в 30 миллионов рублей. Так заботливый отец полностью обеспечил единственную дочь. На Мальте у девушки появился поклонник. Личную жизнь Елена не афишировала, однако общественность узнала, что в 2021 году дочь Задорнова вышла замуж и забеременела. К 2025 году у Елены было уже трое детей. «Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского к тому же», — писала Елена. Сейчас она продолжает жить на Мальте, игнорируя фанатов отца и любые предложения приехать в Россию со своим творчеством. Елена отказывается от интервью и старается как можно реже писать о себе в соцсетях.