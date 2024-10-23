Сегодня 20:22 «Все о нем забудут». Отец Фриске отвел Шепелеву полгода, куда исчез ведущий? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Извинявшийся перед украинцами за СВО ведущий Дмитрий Шепелев лишился работы на телевидении. По какой причине гражданского мужа Жанны Фриске попросили уйти с федерального телеканала — пока остается загадкой. А вот его дальнейшее профессиональное будущее для кое-кого сейчас вполне понятно. Кто и почему пророчит Шепелеву новые провалы, разбирался 360.ru.

Как Шепелев вылетел с телевидения Прежде чем перейти к новому увольнению Дмитрия с ТВ, стоит вернуться в 2022 год и вспомнить его громкие извинения перед украинцами за проведение специальной военной операции. Покаявшись перед жителями соседней республики, Шепелев подчеркнул, что ему «стыдно за русских», а затем на какое-то время исчез из медиапространства. К лету 2023 года «стыд» за россиян, вероятно, стал терзать Дмитрия меньше, потому что он решил вернуться в эфир. Причем на телеканал «Россия». Шепелев перестал вести шоу «В кругу друзей» Причины возобновления работы на отечественном телевидении гражданский муж Жанны Фриске публично пояснять не стал. Хотя многим тогда этих объяснений не хватило. Но вместо них в Telegram шоумена появился пост, в котором он поведал, как за две недели погладил больше животных, чем за всю жизнь. «Козы ели на мне футболку, овчарки грызли руку, конь навалил в студии огромную кучу, а какаду спал у меня под мышкой. Я счастлив!.. Приготовьтесь к ми-ми-ми. Мяу», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Камбэк Шепелева тогда достаточно жестко прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В комментарии News.ru парламентарий назвала происходящее «двуличностью руководства канала [„Россия“], которое пригласило Шепелева участвовать в программе».

Интересно В одном из выпусков «В кругу друзей» Шепелев показал всех своих детей: 11-летнего сына Платона, которого ему родила Жанна Фриске, трехлетнего Тихона (мать мальчика — гражданская жена ведущего Екатерина Тулупова) и 10-летнюю Ладу (дочь Екатерины от бывшего мужа). В одном из выпусков «В кругу друзей» Шепелев показал всех своих детей: 11-летнего сына Платона, которого ему родила Жанна Фриске, трехлетнего Тихона (мать мальчика — гражданская жена ведущего Екатерина Тулупова) и 10-летнюю Ладу (дочь Екатерины от бывшего мужа).

«Если телеведущий действительно выступал против СВО, то он попадает под систему нашего законодательства. Проверкой этого должны заниматься правоохранительные органы. К сожалению, ни комитет культуры, в котором я работаю, ни министерство культуры к телевидению отношения не имеют», — указала она.

Так или иначе, никаких проверок в отношении Шепелева не последовало. С сентября он вел передачу «В кругу друзей». Гостями студии становились звезды и их домашние животные. Зрителям рассказывали разные забавные истории о питомцах, делились советами об уходе за ними.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на милую картинку и легкое, но вместе с тем полезное содержание, большим успехом шоу не пользовалось. За год оно ни разу не попало в сотню популярных передач на российском телевидении. Какой еще работы лишился телеведущий О том, что «В кругу друзей» больше не будет последнего возлюбленного Жанны Фриске, стало известно 17 октября. Место ведущего занял Сергей Друзьяк вместе со своей собакой по кличке Прайм.

Интересно, что артист и его бордер-колли уже бывали на передаче, но в качестве гостей. Кто бы мог подумать, что за полгода все так изменится.

Фото: РИА «Новости»

Причем не сложилось у Шепелева не только с этой передачей, уточнила kp.ru. Журналисты напомнили, что какое-то время он вел два подкаста. Один — об отношении детей и родителей, а второй — об искусственном интеллекте. И оба встали на паузу еще в начале лета. Будут ли выходить новые серии — неизвестно. Чуть раньше заглох еще один проект с участием Дмитрия. Речь идет о шоу «Свидание с прицепом», героями которого становились одинокие родители с детьми, которым Шепелев должен был помогать налаживать личную жизнь. Программа начал выходить на Rutube этой весной, но через несколько выпусков прекратила существование.

«Шепелев никогда нигде не удержится» Руководство канала и сам шоумен пока так и не прокомментировали ситуацию с его уходом из шоу «В кругу друзей», зато свою оценку случившемуся высказал отец Жанны Фриске, с которым, как известно, у Дмитрия сложились, мягко говоря, натянутые отношения.

«Шепелев никогда нигде не удержится. Ему путь везде закрыт. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться вообще ни с кем. У него даже друзей нет», — подчеркнул он в беседе с изданием «Абзац».

Фото: Родители Жанны Фриске на церемонии прощания с певицей в 2015 году. / РИА «Новости»

По словам Владимира Фриске, Дмитрия никто не воспринимает в качестве профессионального ведущего. Вспомнил он и об оценке, которую давала работе своего возлюбленного старшая, ныне покойная дочь Жанна.

«Даже Жанна мне говорила: „Не вижу в нем особого таланта“. Позже я беседовал с работниками нескольких каналов, они мне признались, что он высокомерный, понты кидает, а отдачи ноль», — рассказал Фриске.

Фото: РИА «Новости»

Также собеседник «Абзаца» с возмущением указал на то, что в действительности Шепелев всегда смотрел на Запад, а Россию не любил никогда, но вместе с тем работал на телевидении здесь, при этом поддерживая Киев. «Теперь он никому не сдался. Шепелев мечтает попасть на Запад, но его там никто не возьмет. Ему до этого Ольга Орлова помогала с визой в США, а потом он перестал и с ней общаться», — добавил отец артистки.

Помню, мы сидели вместе и Шепелев сказал Жанне: «Эти наши поклонники — сплошной колхоз». Он отвернулся от России, поэтому Россия отвернулась от него. Через полгода про него вообще забудут. Владимир Фриске

Почему отец Жанны Фриске ненавидит Дмитрия Шепелева Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев так и не заключили официальный брак, но успели родить сына Платона — он появился на свет в апреле 2013-го. А в начале 2014-го звезда узнала о своем страшном диагнозе — прогрессирующей опухоли головного мозга третьей стадии.

Певица сразу же занялась борьбой с глиобластомой: лечилась в США, Германии, Китае, проходила реабилитацию в Латвии.

Фото: РИА «Новости»

Помочь ей пытались поклонники по всей России. В 2014 году марафон по сбору средств для артистки провели на Первом канале. Меньше чем за сутки удалось собрать 50 миллионов рублей. В «Русфонде», который был одним из организаторов акции, тогда заявили, что, если собранная сумма пожертвований будет выше той, что нужна для лечения Фриске, оставшиеся средства используют для помощи тяжелобольным детям.

Фото: Поклонники провожают катафалк с телом Жанны Фриске. / РИА «Новости»

Несмотря на все усилия, Фриске умерла 15 июня 2015 года. Траурную церемонию прощания со звездой проводили в «Крокус Сити Холле» — настолько было велико количество желающих проводить ее в последний путь.

Интересно На «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение» Жанне Фриске посмертно присудили победу в специальной номинации «Легенда российской популярной музыки». На «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение» Жанне Фриске посмертно присудили победу в специальной номинации «Легенда российской популярной музыки».

После смерти певицы между ее отцом Владимиром и гражданским мужем Дмитрием началась, можно сказать, холодная война. Шепелев запретил близким своей возлюбленной видеть их общего сына. Общаться с Платоном не позволили и его крестной матери — коллеге Жанны по группе «Блестящие» Ольге Орловой. Владимир, в свою очередь, регулярно делился воспоминаниями о том, как ведущий якобы оскорблял его дочь и даже, по его словам, поднимал на нее руку.

Фото: РИА «Новости»

Еще одной причиной для конфликта был вопрос вокруг двух спорных квартир, в каждой из которых Платону принадлежали доли. Дмитрий заявлял, что хотел продать эту недвижимость.

«Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится. Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все ополовинил», — говорил он в разговоре со StarHit. В 2015 году дошло до того, что Шепелев обвинял отца Фриске в нападении. Тогда ведущий утверждал, что Владимир вместе с помощниками якобы пытался похитить его сына. Кадры с камер видеонаблюдения публиковал LifeNews.

На кадрах было видно, как за Шепелевым с ребенком гонятся несколько мужчин, заходят за ним в подъезд, но вскоре выходят оттуда.

Фото: РИА «Новости»

В июле этого года Владимир решил рассказать журналистам, как Дмитрий отреагировал на болезнь его дочери. «Она уже месяц болела, а он прятался. Нам прислали его фотографию, на которой он отдыхает в клубе, в Химках, что ли», — возмутился он. Отдельно мужчина отметил, что в то тяжелое для семьи время ведущий искал для покупки дом в Новой Риге и в итоге вынудил заплатить за него Жанну, поскольку у самого денег не было. Пообещал выплачивать ипотеку 25 тысяч евро, но в итоге платила она, пояснил отец певицы, подчеркнув, что платеж по ипотеке Дмитрий внес только один раз — в первый месяц.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Шепелева сейчас После смерти Жанны Фриске новой избранницей Шепелева стала дизайнер интерьеров и основательница компании «Деловые завтраки» Екатерина Тулупова. Пара начала встречаться в 2017 году. Но долго скрывала этого. Первое совместное фото в Instagram* у Дмитрия появилось только в ноябре 2019 года. При этом kp.ru узнала, что жить вместе они начали еще в 2018-м. У Екатерины, как и у Шепелева, был ребенок — дочка примерно его возраста. Благодаря детям они, собственно, и познакомились — Платон и Лада ходили в один детский сад. В 2021 году у Шепелева и Тулуповой появился общий сын Тихон.

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