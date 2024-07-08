«Ухажеров было полно». Орлова объяснила, почему Жанна Фриске так и не вышла замуж

Певица Орлова: у Фриске не было человека, за которого она хотела бы выйти замуж

У Жанны Фриске никогда не было дефицита мужского внимания, но замуж она так и не вышла. Близкая подруга певицы Ольга Орлова в документальном фильме Первого канала призналась, что артистка не страдала от одиночества.

«Всегда ухажеров было полно. Просто понимаете, когда девушка не замужем, она свободна. Я здесь олдскул, и я верю в то, что серьезные отношения — это отношения со штампом», — объяснила Орлова.

По ее словам, у Фриске не было человека, с которым бы она захотела официально связать свою судьбу.

Фриске почти 10 лет встречалась с бизнесменом Ильей Кобесовым. Он прилетал к певице на съемочную площадку проекта «Последний герой», в котором она участвовала. Однако пара не смогла создать семью.

Орлова напомнила, что позже Фриске закрутила роман с телеведущим Дмитрием Шепелевым, но, несмотря на рождение сына, официально не вступила в брак.

По словам отца Фриске Владимира Копылова, у Шепелева были возможности зарегистрировать отношения, но он заговорил о свадьбе, когда артистка была уже серьезно больна раком. Он заподозрил телеведущего в неискренности.

«Она уже не могла говорить, он все хотел расписаться с ней. Ну, вы понимаете зачем», — заявил Копылов.

Жанне Фриске 8 июля могло бы исполниться 50 лет. Однако артистка не смогла победить тяжелое заболевание — рак мозга. Она скончалась 15 июня 2015 года.