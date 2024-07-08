«Отдыхал в клубе». Отец Фриске рассказал о реакции Шепелева на ее диагноз

Отец Фриске: в первый месяц болезни певицы Шепелев прятался и отдыхал в клубах

Телеведущий Дмитрий Шепелев, зная о серьезном заболевании своей избранницы, певицы Жанны Фриске, почти месяц развлекался в увеселительных заведениях. Об этом заявил журналистам NEWS.ru отец артистки Владимир Копылов.

«Она уже месяц болела, а он не появлялся, прятался. Нам прислали его фотографию, на которой он отдыхает в клубе, в Химках, что ли», — уточнил он.

Копылов отметил, что в тяжелое для семьи время телеведущий также искал для покупки дом на Новой Риге.

Отец артистки пояснил, что Шепелев вынудил его дочь заплатить за дом, так как у самого денег не было. Он пообещал выплачивать ипотеку 25 тысяч евро, но в итоге платила Фриске. По словам Копылова, телеведущий только один раз внес платеж по ипотеке в первый месяц.

Жанна Фриске 8 июля могла бы отметить свое 50-летие. Она скончалась 15 июня 2015 года от глиобластомы — неизлечимой опухоли головного мозга.