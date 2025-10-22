22 октября 2025 19:26 «Все дебилы, а я гениальный». Как маг Юлий Котов превратил «Битву сильнейших» в комедию 0 0 0 Фото: Соцсети Юлия Котова Знаменитости

Юлий Котов называет себя «мистиком звука», говорит с придыханием и матерится с оперным изяществом. Его появление в студии «Битвы сильнейших» другие экстрасенсы восприняли в штыки, а зрители — с хохотом и мемами. Он стал не просто новым участником, а настоящим «шоу в шоу». Шарлатан ли Котов или непризнанный гений, разбирался 360.ru.

Голос как инструмент Увлечение выросшего в Орске Оренбургской области Юлия эзотерикой — семейное. По словам мага, дар передался ему по наследству: мама обладает яснознанием, тетя видит духов, а бабушка лечила людей молитвами и заговорами. Именно доставшиеся от бабушки рукописи стали для него отправной точкой, писал StarHit. Уже с 11 лет Котов погрузился в интенсивный духовный поиск. Он изучал мировые религии, практиковал йогу, пытаясь постичь загадки мироздания. Параллельно с этим развивался его другой, не менее значимый дар — вокальный. Стремление к искусству привело мага в Москву, где он, по его собственным словам, поступил в мастерскую известного театрального режиссера Романа Виктюка. Успешно окончив вуз в 2012 году, Юлий начал строить карьеру оперного певца-контратенора. Он выступал на сцене Ростовского музыкального театра, исполнял сольные партии в столичной «Геликон-опере», а также попробовал свои силы на телевизионном шоу «Большая опера».

Фото: Соцсети Юлия Котова

Казалось, его жизненный путь предопределен. Но внутренняя неудовлетворенность и жажда найти ответы на мучившие его с малых лет духовные вопросы обернулись неожиданным поворотом: Котов отправился в Индию просветляться. В этой стране маг провел три года, обучаясь пению мантр и искусству медитаций. В Гоа он месяцами обитал в джунглях в набедренной повязке. Отказ от мирских удовольствий позволил ему открыть свой дар, связанный с пением. По словам Юлия, он научился использовать свой голос как инструмент для коррекции энергетических полей человека, чтения прошлого и будущего, а также общения с духами предков.

Фото: Соцсети Юлия Котова

Из джунглей на ТВ Телевизионный путь Котова начался с подачи одного из его индийских духовных наставников. Заметив таланты подопечного, он предложил подать заявку в «Битву экстрасенсов». К тому же у мага возникли визовые ограничения по пребыванию в Индии. Он вернулся в Россию и действительно прошел отбор в популярный проект. В 2018 году Юлий появился в 19-м сезоне шоу. Зрителям он запомнился нестандартными методами: ясновидением через взгляд и работой с бинауральными ритмами. Однако его участие было недолгим. Роковым для Котова стало испытание с могилой, к которой он наотрез отказался подходить, писал 60.ru. Маг заявил, что духу еще нет 40 дней, а значит, работать с ним запрещено.

Есть законы, которые нельзя нарушать в этом мире. Юлий Котов

Несмотря на, казалось бы, весомый аргумент, отказ экстрасенса привел к вылету из проекта. Юлий переживал это фиаско почти два года. Все это время он продолжал искать себя: успел поработать экспертом в детективной программе «Последние 24 часа» на НТВ, вновь посетить Индию и даже получить диплом клинического психолога. В 2024 году Котов получил шанс закрыть гештальт в проекте «Экстрасенсы. Реванш», но вновь не смог дойти до финала, напомнил StarHit. «Мне было обидно, что меня снова не заметили и не восприняли всерьез. Я часто сталкиваюсь с непониманием и недооценкой», — признавался маг.

Фото: Соцсети Юлия Котова

«Битва сильнейших» и скандальное возвращение В 2025 году Котов ворвался в новый сезон проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», заняв место ушедшей Сони Егоровой. Его появление было встречено командой без энтузиазма. Сам Котов отнесся к этому довольно философски. Он отметил, что был готов к такой реакции. «Я работаю совершенно в противоположном ключе, нежели они. Я представляю свет, божественную энергию, энергию высших сил», — прокомментировал Юлий. Провокационные заявления Котова неоднократно привлекали внимание как его конкурентов по проекту, так и зрителей. Юлий мастерски создает информационные поводы, а его речь — это смесь театральной пафосности, эзотерического сленга и откровенной брани. Например, в сентябре Юлий Котов обратился к своим подписчикам, призывая оказать ему поддержку. При этом маг вынес вердикт коллегам по цеху, ставший визитной карточной сезона. «Одна чернокнижница, другой — колдун, третий — бздун, четвертый — фиг пойми кто. Понимаете? И начинают мне объяснять. Они все дебилы и не лечатся. А я вообще гениальный. Голосуйте за меня — десятки, а всем ставьте двойки и единицы», — написал он.

Фото: Соцсети Юлия Котова

Испытание с Шепсом и Райдос как проверка на прочность Борьба Котова за победу продолжается. В выпуске от 18 октября Юлий Котов, Александр Шепс и Виктория Райдос пытались прояснить загадочную гибель молодого человека Александра Ковалева в Ленинградской области. Именно Юлий первым увидел образ девушки-брюнетки с длинными волосами и пухлыми красными губами, которая оказалась ключевой фигурой в истории. Александр вышел на контакт с фантомом погибшего и получил информацию о его маленьком сыне Вове, хотя этот факт наблюдатели намеренно скрыли для проверки способностей экстрасенсов. Виктория сумела детально восстановить ход событий: ссору в машине на почве ревности, драку у озера и последующее убийство. Лучшими были признаны Шепс и Райдос. Котов, хоть и не одержал победу, получил твердые восемь баллов от наблюдателей. Интересно, что его публично поддержал чернокнижник Влад Череватый, с которым раньше у Юлия был конфликт. За кулисами шоу Несмотря на эпатажный образ и яркие заявления в публичном пространстве, есть часть жизни, которую Котов не готов выворачивать наизнанку. Свои любовные тайны маг предпочитает не раскрывать. Известно только, что в браке Юлий не состоит. На вопросы о семье 38-летний Котов отвечает уклончиво: говорит, что пока не встретил достойную спутницу жизни.