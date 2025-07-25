Блогер Лидин рассказал, что экстрасенсы не смогли доказать свои способности в научных экспериментах

Блогер и один из основателей Премии имени Гарри Гудини Михаил Лидин поделился с KP.RU наблюдениями о том, что большинство людей, заявляющих о своих паранормальных способностях, не могут подтвердить их в условиях научного эксперимента.

«За 10 лет получили сотни заявок, некоторые дошли до очных испытаний, но результат всегда один — полный провал. Никто не смог подтвердить свои умения в условиях корректного эксперимента», — отметил Лидин.

Он рассказал, что даже участники телевизионных шоу не справились с заданиями. Например, Бахыт Жуматова из «Битвы экстрасенсов» не смогла угадать, в каком из десяти конвертов лежат деньги, несмотря на все свои ритуалы.

Лидин считает, что интерес к эзотерике подогревается телевидением, которое создает искаженное представление о магии.