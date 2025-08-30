«Кинули всех». Вампир и любовная ведьма ушли из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2» вернулось на экраны в новом составе. Проект покинули Артем Краснов, называющий себя вампиром, и любовная ведьма Ольга Якубович. Новый список участников появился на сайте ТНТ.

Коллеги по съемочной площадке отметили, что Краснову и Якубович «не хватило духу» идти до конца, Они не выдержали, заявила Виктория Райдос.

Александр Шепс уверен, что на шоу началась «настоящая магическая война» и кто-то из участников призвал «потусторонние силы», чтобы выгнать с проекта сильнейших конкурентов.

«То, что скрыто сейчас, я не хочу этого озвучивать, пока эти люди сами не сознаются», — заявил старший Шепс.

Вместо Якубович и Краснова на шоу пришли участница прошлого сезона Марьяна Романова и обладатель синей руки Тимофей Руденко.

«Я считаю ужасной слабостью кинуть всех посреди сезона, не выполнить элементарные правила программы. Разве так должен выглядеть сильнейший?» — заявила Романова.

Руденко назвал Краснова слабым и бездарным карикатурным экстрасенсом.

Выход новых выпусков начнется 30 августа.