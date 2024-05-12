Жена бывшего супруга Волочковой выписалась из роддома и рассекретила имя сына | 360°

Знаменитости 12 мая 2024, 02:41 Жена бывшего супруга Волочковой выписалась из роддома и рассекретила имя сына Freepik

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Ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева второй раз стала матерью. После выписки из роддома избранница бывшего балерины Анастасии Волочковой опубликовала видео с ребенком и раскрыла его имя в соцсетях.

«Человечек отправился в большой мир! Назвали Романом», — рассказала она.

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Бизнесмен Игорь Вдовин встретил супругу на выписке спустя три дня после рождения сына. Пользователи в комментариях поздравили женщину с рождением ребенка, а также восхитились их семьей.

Вдовин поддерживал Николаеву на протяжении всей беременности. Он также присутствовал на родах. Ребенок родился утром в среду, 8 мая.

Пара в отношениях уже семь лет. Первого сына Николаева родила бизнесмену в 2021 году. До встречи с телеведущей Вдовин был женат на балерине Анастасии Волочковой, с которой у него есть дочь Ариадна.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева отправила сообщение Волочковой с призывом бросить пить, добавив, что ей больно смотреть на нее.