Дочь Волочковой обиделась на отца после рождения братьев
Волочкова рассказала, что ее дочь хочет сбежать от отца
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочь Ариадна решила переехать от отца после того, как у него родились двое сыновей. Об этом сообщил Starhit.
Танцовщица раскрыла подробности своих отношений с дочерью. По ее словам, Ариадна изначально думала, что жизнь с отцом и его семьей будет комфортной. Поначалу так и было, однако ситуация усугубилась, когда в семье Игоря Вдовина появились двое детей и девушка почувствовала себя чужой.
Теперь дочь Волочковой думает о переезде, чтобы строить свою личную жизнь. У Ариадны появился молодой человек и балерина одобряет ее выбор.
Волочкова всегда старалась обеспечить дочь всем необходимым. Она нанимала для нее нянь, разрешала жить одной в квартире, покупала ей только лучшие вещи. Но отношения между ними усугубились, когда Ариадна начала зазнаваться и демонстрировать матери положение в обществе.
Накануне балерина поздравила свою маму с днем рождения. Волочкова посвятила ей теплые слова, несмотря на недавние обвинения в «разводах».