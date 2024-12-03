Дочь Волочковой обиделась на отца после рождения братьев

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочь Ариадна решила переехать от отца после того, как у него родились двое сыновей. Об этом сообщил Starhit.

Танцовщица раскрыла подробности своих отношений с дочерью. По ее словам, Ариадна изначально думала, что жизнь с отцом и его семьей будет комфортной. Поначалу так и было, однако ситуация усугубилась, когда в семье Игоря Вдовина появились двое детей и девушка почувствовала себя чужой.

Теперь дочь Волочковой думает о переезде, чтобы строить свою личную жизнь. У Ариадны появился молодой человек и балерина одобряет ее выбор.

Волочкова всегда старалась обеспечить дочь всем необходимым. Она нанимала для нее нянь, разрешала жить одной в квартире, покупала ей только лучшие вещи. Но отношения между ними усугубились, когда Ариадна начала зазнаваться и демонстрировать матери положение в обществе.

Накануне балерина поздравила свою маму с днем рождения. Волочкова посвятила ей теплые слова, несмотря на недавние обвинения в «разводах».