Врач Чернышова посоветовала не надеяться на полное восстановление Шумахера

Знаменитый гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер продолжает борьбу за здоровье после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в декабре 2013 года. Терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru поделилась оценкой его состояния.

Как пояснила специалист, хотя гонщик уже 11 лет не находится в коме, вероятность полного восстановления здоровья отсутствует.

«Тяжелые травмы оставляют последствия. Конечно, он не восстановится полностью, это все понимают, и шансов на возвращение к полноценной жизни у него нет», — заявила медик.

Однако факт, что Шумахер смог передвигаться на коляске, Чернышова назвала «огромным чудом». Это может быть результатом многолетней и исключительно тяжелой реабилитации.