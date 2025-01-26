«Верная стратегия». В России ответили на призыв ЕС запретить песню «Сигма-бой»
Продюсер Янковская: песня «Сигма-бой» вне политики, детям нечего делить
Европа забилась в очередном приступе русофобии, на сей раз из-за песни 12-летних школьниц «Сигма-бой». Европарламентарии услышали в ней пропаганду «патриархальных и пророссийских взглядов на мир», а также покусительство на украинскую культуру. Песню исполнил дуэт Betsy и Мария Янковская в октябре прошлого года. Мать одной из девочек Алина Янковская, медиа продюсер коллектива, в беседе с 360.ru оценила реакцию Европарламента на невинную детскую композицию.
Европарламент против российских подростков
Немецкий политик и представитель партии «Вольт Европа» Нэла Риль в декабре прошлого года на заседании Европарламента обратила внимание на вирусный трек. Она заявила, что его используют для навязывания пророссийского мировоззрения.
«Он наиболее популярен среди молодых подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети», — отметила европарламентарий.
Риль заявила, что Россия таким образом внедряет свои идеи в общество, нацелившись на молодую аудиторию. Она привела слова украинского министра культуры, который заявил, что Россия нацелена на не только на книги и музеи, но и на современный украинский язык, музыку и лидеров мнений.
«ЕС должен оказать решительную поддержку и пресечь даже эти тонкие проникновения и фальсификации», — подытожила Риль.
В декабре на ее речь не обратили внимание, и накануне немецкий политик выложила фрагмент своего выступления в соцсетях, за что и получила море хейта от европейцев. Их возмутило, что европарламентарии тратят налоги на такую ерунду.
«Без подтекста»
Медиа продюсер коллектива и мама Марии Янковской Алина поделилась с 360.ru мнением по поводу истерии в Европароламенте по поводу песни. Она заявила, что в композиции «Сигма-бой» нет скрытого подтекста.
«Песня „Сигма Бой“ вне политики, детям нечего делить и мы, в свою очередь, рады такому объединению поколения из разных уголков земного шара», — отметила Янковская.
Продюсер подчеркнула, что успех «Сигма-бой» говорит, что она выбрала «верную стратегию продвижения», используя для этого все современные возможности и технологии, что помогло вывести трек на международный уровень.
«Дети и подростки из разных уголков мира узнали о песне из соцсетей, она им понравилась и теперь они с удовольствием ее поют и делятся видеороликами под этот звук. Более того, как дипломированный специалист в области международных отношений я считаю, что такая невероятная популярность песни подчеркивает отсутствие любой связи с политикой!» — резюмировала Алина Янковская.