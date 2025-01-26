«Верная стратегия». В России ответили на призыв ЕС запретить песню «Сигма-бой»

Европа забилась в очередном приступе русофобии, на сей раз из-за песни 12-летних школьниц «Сигма-бой». Европарламентарии услышали в ней пропаганду «патриархальных и пророссийских взглядов на мир», а также покусительство на украинскую культуру. Песню исполнил дуэт Betsy и Мария Янковская в октябре прошлого года. Мать одной из девочек Алина Янковская, медиа продюсер коллектива, в беседе с 360.ru оценила реакцию Европарламента на невинную детскую композицию.

Европарламент против российских подростков

Немецкий политик и представитель партии «Вольт Европа» Нэла Риль в декабре прошлого года на заседании Европарламента обратила внимание на вирусный трек. Она заявила, что его используют для навязывания пророссийского мировоззрения.

«Он наиболее популярен среди молодых подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети», — отметила европарламентарий.

Риль заявила, что Россия таким образом внедряет свои идеи в общество, нацелившись на молодую аудиторию. Она привела слова украинского министра культуры, который заявил, что Россия нацелена на не только на книги и музеи, но и на современный украинский язык, музыку и лидеров мнений.

«ЕС должен оказать решительную поддержку и пресечь даже эти тонкие проникновения и фальсификации», — подытожила Риль.

В декабре на ее речь не обратили внимание, и накануне немецкий политик выложила фрагмент своего выступления в соцсетях, за что и получила море хейта от европейцев. Их возмутило, что европарламентарии тратят налоги на такую ерунду.