Трек российских школьниц попал чарт Billboard и обогнал хит Кэти Перри

Ставший вирусным в социальных сетях трек «Сигма-бой» в исполнении российских школьниц Бетси и Марии Янковской попал в чарт танцевальных и поп-песен (Hot Dance/Pop Songs) журнала Billboard. В рейтинге он занял седьмую из 15 строчек.
Российский трек обогнал по популярности хит Кэти Перри I'm His, He’s Mine, песню канадского рэпера bbno$ Two, а также новый сингл певицы Keish под названием Joyride.
Трек «Сигма-бой» вышел в свет в октябре 2024 и быстро стал популярен в TikTok и других социальных сетях. На YouTube число прослушиваний перевалило за 51 миллион.
В конце июля прошлого года в мировой чарт Billboard попала песня российской певицы Ольги Бузовой «Без дел». Композиция заняла 48-е место в рейтинге самых популярных треков в TikTok. Самой песне к этому времени уже исполнилось четыре года.
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