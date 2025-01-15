Трек российских школьниц попал чарт Billboard и обогнал хит Кэти Перри

Ставший вирусным в социальных сетях трек «Сигма-бой» в исполнении российских школьниц Бетси и Марии Янковской попал в чарт танцевальных и поп-песен (Hot Dance/Pop Songs) журнала Billboard . В рейтинге он занял седьмую из 15 строчек.

Российский трек обогнал по популярности хит Кэти Перри I'm His, He’s Mine, песню канадского рэпера bbno$ Two, а также новый сингл певицы Keish под названием Joyride.

Трек «Сигма-бой» вышел в свет в октябре 2024 и быстро стал популярен в TikTok и других социальных сетях. На YouTube число прослушиваний перевалило за 51 миллион.

В конце июля прошлого года в мировой чарт Billboard попала песня российской певицы Ольги Бузовой «Без дел». Композиция заняла 48-е место в рейтинге самых популярных треков в TikTok. Самой песне к этому времени уже исполнилось четыре года.