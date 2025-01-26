Российский хит «Сигма-бой» предложили запретить в Европе

Хит российской поп-сцены «Сигма-бой» следует запретить в странах Европы, так как песня передает патриархальное и пророссийское мировоззрение, что негативно влияет на молодежь. Об этом во время заседания Европарламента заявила немецкий политик и представитель партии «Вольт Европа» Нэла Риль.

Она назвала композицию вирусной и предупредила, что песня может лишить молодых людей, особенно украинцев, их языка, музыки и современных авторитетов.

«Она наиболее популярна среди подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети», — подчеркнула политик.

Риль также предложила Европарламенту начать бороться с подобными российскими «тонкими проникновениями и фальсификациями».

Ранее песню «Сигма-бой» в исполнении российских школьниц Бетси и Марии Янковской включили в чарт Billboard. Трек обогнал хиты Кэти Перри I’m His, He’s Mine и сингл Joyride певицы Keish. На видеохостинге YouTube песня набрала более 50 миллионов просмотров.