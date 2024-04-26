«Заядлый серийный хищник». Пострадавшая от Вайнштейна актриса возмутилась отменой приговора | 360°

26 апреля 2024, 15:09
«Заядлый серийный хищник». Пострадавшая от Вайнштейна актриса возмутилась отменой приговора
Актриса Сорвино возмутилась из-за снятия обвинений с продюсера Вайнштейна
Актриса Мира Сорвино выразила возмущение по поводу снятия обвинений с продюсера Харви Вайнштейна. Она поделилась своими мыслями на странице в социальной сети X.
«С каких это пор суды не принимают во внимание совершение лицами дурных поступков ранее? Он заядлый серийный хищник, который изнасиловал или навредил более чем 200 женщинам», — заявила Сорвино.
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Она выразила свое недоумение и гнев относительно того, что представители правосудия защищают интересы обвиняемого, а не его многочисленных жертв.
Актриса также заявила, что тем, кто пережил сексуальное насилие, в этот момент особенно важны поддержка и любовь.
Нью-Йоркский суд аннулировал приговор, вынесенный Вайнштейну в 2020 году. Тогда ему дали 23 года лишения свободы. Однако продюсер останется за решеткой, так как он отбывает наказание по другому делу, за которое получил еще 16 лет тюрьмы.
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Харви Вайнштейн
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