Харви Вайнштейн перенес экстренную операцию на сердце

ABC: Харви Вайнштейна госпитализировали из тюрьмы для операции на сердце

Находившегося под стражей в тюрьме Нью-Йорка бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна перевели в больницу для экстренной операции на сердце. Об этом со ссылкой на представляющих его интересы адвокатов Крейга Ротфельда и Джуду Энгельмайер сообщил телеканал ABC News .

Юристы пояснили, что подзащитный пожаловался на острые боли в груди и они добились его госпитализации в больницу Бельвью, где после осмотра врачи приняли решение об оперативном вмешательстве.

«Мы подтверждаем, что мистер Вайнштейн перенес операцию на сердце», — говорится в заявлении адвокатов продюсера.

Защитники подчеркнули, что их клиент страдает от многих проблем со здоровьем и ему необходимо постоянное медицинское наблюдение.

Журналисты напомнили, что на этой неделе 72-летний Вайнштейн предстанет перед большим жюри присяжных в суде Нью-Йорка, где прокуроры представят доказательства по новому обвинительному заключению продюсера в сексуальных домогательствах

Подсудимый новые обвинения отрицал. В последний раз Вайнштейн появлялся в суде в инвалидном кресле и просил оставить его в тюрьме Райкерс, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Это вторая госпитализация Харви Вайнштейна за последние несколько месяцев. В конце июля кинопродюсера привезли в больницу с двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией. Среди других проблем со здоровьем медики обнаружили у заключенного сахарный диабет, высокое кровяное давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких.