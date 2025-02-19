«У меня проблемы?» Бустер после стрима с девушкой Дурова обвинил его в жестких наездах
Бустер обвинил Павла Дурова в угрозах из-за девушки
Павел Дуров обвинил стримера Бустера (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) в попытке увести у него девушку. Об этом 27-летний блогер сообщил об этом в своем Telegram-канале. В интернете разразилась жаркая дискуссия о подлинности скриншота, который он приложил к своему сообщению.
Блогер выложил скриншот сообщения, на котором якобы Павел Дуров в агрессивной форме обвиняет его в том, что тот «подкатывает» к его избраннице Юлии. Сам стример иронично подписал надпись: «У меня проблемы?».
Мнения подписчиков Бустера насчет этого скриншота разделились. Одни поверили, что 40-летний основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» набросился на блогера, и посоветовали миллиардеру «попить успокоительных». При этом они обратили внимание, что предприниматель обычно не использует нецензурных выражений, которые были в сообщении от его имени.
Другие предположили, что Бустер пытается привлечь внимание к своей персоне, а скриншоты поддельные.
Кто такая Юлия Вавилова
Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова также активно ведет свою стрим-карьеру. Она регулярно выходит в прямой эфир, где играет в популярные игры, на ее аккаунт подписано более 10,5 тысячи человек.
Накануне прошел ее совместный стрим с Бустером. В ходе трансляции они играли в компьютерную игру Counter-Strike и общались на разные темы. Затем они обменялись контактами, и Вячеслав предложил отправить Юлии элитные игровые девайсы от бренда Lunacy.
В августе 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту. Его подозревают в преступлениях сразу по нескольким статьям.
Издание Wired отмечало, что дело задержанного основателя Telegram дойдет до суда не раньше чем через год, поэтому пока миллиардер «застрял» во Франции.
О Юлии Вавиловой общественность узнала как раз после задержания Павла.