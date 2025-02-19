«У меня проблемы?» Бустер после стрима с девушкой Дурова обвинил его в жестких наездах

Павел Дуров обвинил стримера Бустера (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) в попытке увести у него девушку. Об этом 27-летний блогер сообщил об этом в своем Telegram-канале . В интернете разразилась жаркая дискуссия о подлинности скриншота, который он приложил к своему сообщению.

Блогер выложил скриншот сообщения, на котором якобы Павел Дуров в агрессивной форме обвиняет его в том, что тот «подкатывает» к его избраннице Юлии. Сам стример иронично подписал надпись: «У меня проблемы?».

Мнения подписчиков Бустера насчет этого скриншота разделились. Одни поверили, что 40-летний основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» набросился на блогера, и посоветовали миллиардеру «попить успокоительных». При этом они обратили внимание, что предприниматель обычно не использует нецензурных выражений, которые были в сообщении от его имени.

Другие предположили, что Бустер пытается привлечь внимание к своей персоне, а скриншоты поддельные.