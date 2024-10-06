Дуров сообщил о выкидыше у его девушки после задержания в Париже

Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия, с которой он был во время задержания в Париже, была беременна. Она потеряла ребенка в августе. Об этом предприниматель заявил в своем Telegram-канале .

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Он рассказал, что узнал о беременности своей возлюбленной от французских правоохранителей, которые его допрашивали.

«Пока меня не было, на Юлию оказывалось безумное давление. Какой-то блогер пустил слух, что она „агент Моссада“ <…> Юлия держалась твердо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности», — отметил он.

Из-за стресса беременность у девушки замерла — сердце плода перестало биться. Юлии пришлось пойти на операцию на 10-й неделе беременности.