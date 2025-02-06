Дуров как минимум на год «застрял» во Франции из-за уголовного дела

Wired: дело Дурова во Франции дойдет до суда не раньше, чем через год

Дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова во Франции дойдет до суда не раньше, чем через год. Об этом сообщило издание Wired .

«Дело Дурова во Франции не дойдет до суда год или больше», — сообщил журналистам представитель прокуратуры.

Также рано говорить о заключении мирного соглашения Дурова с французскими властями. Теперь предприниматель «застрял» в этой стране, пока не закончится расследование.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа 2024 года. Его заподозрили в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Общий срок наказания, который грозит Дурову, если докажут его вину — 10 лет тюрьмы.

Вечером, 28 августа, предпринимателя отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Дурову нельзя покидать Францию, пока он под следствием. Также бизнесмен обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

В начале декабря 2024 года Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде. Он отметил, что доверяет французскому правосудию.