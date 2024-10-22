Сегодня 21:03 У Харви Вайнштейна обнаружили редкий тип рака. Как его лечат в тюремной больнице 0 0 0 Фото: Lev Radin / Global Look Press Знаменитости

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Осенью этого года мировую общественность поразило дело американского рэпера Пи Дидди, обвиняемого в сексуальных преступлениях, рэкете и даже торговле людьми. Новые подробности дела, о которых пишут СМИ, каждый раз производят эффект разорвавшейся бомбы. Несколькими годами ранее подобный шок вызвало и дело Харви Вайнштейна. Сегодня выяснилось, что у некогда влиятельного голливудского продюсера нашли рак. Что известно о его диагнозе и состоянии осужденного, выяснял 360.ru.

Какой рак нашли у Вайнштейна У 72-летнего Харви Вайнштейна выявили редкую разновидность рака костного мозга — хронический миелоидный лейкоз. О диагнозе кинопродюсера со ссылкой на источники сообщил NBC News. По их информации, сейчас Вайнштейн лечится в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке.

Официально данные о болезни осужденного пока не подтверждали. Адвокат Крейг Ротфельд не стал ни подтверждать, ни опровергать публикации об онкологическом заболевании у своего клиента. В официальном заявлении сторона защиты лишь напомнила об уважении к частной жизни экс-продюсера, никаких деталей не привела и предупредила, что дальнейших комментариев на этот счет также давать не собирается.

Фото: Lev Radin / Global Look Press

Хронический миелоидный лейкоз: что это, симптомы Хронический миелоидный лейкоз представляет одну из разновидностей рака крови и костного мозга. У больных с таким диагнозом происходит злокачественное перерождение стволовых кроветворных клеток, а также ускоренное и нерегулируемое размножение по большей части миелоидных клеток в костном мозге и их последующее накопление в крови. Это достаточно редкое заболевание, которое обычно настигает пожилых людей. Причем мужчин чаще, чем женщин. Среди характерных симптомов хронического миелоидного лейкоза выделяют усталость и боль в костях, снижение аппетита и потерю веса, высокую температуру, сильную потливость во время сна, а также ухудшение зрения.

Фото: Luca Cutolo / Global Look Press

В сентябре таблоид The Sun сообщал о том, что бывшего кинопродюсера доставили в больницу Белвью из тюрьмы острова Рикерс из-за сильных болей в груди. Источники телеканала ABC утверждали, что госпитализация была экстренной, а причиной была необходимость в срочной операции на сердце. Журналисты также обратили внимание, что все это произошло на неделе, когда Вайнштейн должен был предстать перед судом по поводу новых обвинений в сексуальных преступлениях (вину в них продюсер отрицает). В июле также появлялись данные о госпитализации заключенного из-за многочисленных проблем со здоровьем. Среди них представитель продюсера называл в частности высокое давление, диабет, жидкость в легких и сердце. Но на этом список болезней Вайнштейна не заканчивался. К слову, на последних судебных заседаниях продюсер появлялся в инвалидной коляске и попросил оставить его в тюрьме Райкерс-Айленд.

За что Вайнштейна посадили в тюрьму

Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Все началось в октябре 2017 года, когда в The New Yorker опубликовали статью Ронана Фэрроу о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, которым он подвергал сотрудниц своей компании и молодых актрис.

Целых три десятка лет, как утверждало издание, Вайнштейн склонял женщин к интимным отношениям, обещая продвинуть вверх по карьерной лестнице. После выхода этого номера журнала сразу несколько знаменитых актрис заявили о том, что были жертвами домогательств.

Интересно Среди тех, кто заявлял о том, что подвергался домогательствам, были Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу, Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Жюдит Годреш, Флоранс Дарель и Кейт Бекинсейл. Среди тех, кто заявлял о том, что подвергался домогательствам, были Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу, Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Жюдит Годреш, Флоранс Дарель и Кейт Бекинсейл.

После этого Вайнштейн потерял членство в Британской академии кино и телевидения (BAFTA), а следом и в Гильдии продюсеров Америки. Тогда же от него ушла жена, а The Weinstein Company приняла решение о его увольнении. В 2018 году с обвинениями против Вайнштейна выступили уже более 80 женщин. Правда, судебный процесс, включавший показания шести пострадавших, начался только спустя два года. За это время адвокаты смогли отговорить от выдвижения обвинений более 30 предполагаемых пострадавших. В общей сложности им выплатили 25 миллионов долларов.

Фото: Lev Radin / Global Look Press

К 23 годам тюрьмы Вайнштейна приговорили в феврале 2020-го.Тогда 67-летнего кинопродюсера признали виновным в изнасиловании в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006-м. На заседание Манхэттенского суда его привезли в кресле-каталке и наручниках. Незадолго до этого он перенес операцию по стентированию сердца. Перед вынесением приговора бывший голливудский магнат обратился к переполненному залу и заявил, что он «глубоко раскаивается». Также в своей речи он напомнил, как занимался благотворительностью, и подверг критике движение #MeToo. Зимой 2023-го он получил еще 16 лет по обвинению в изнасиловании в отеле в Беверли-Хиллз в 2013 году.

Фото: Hubert Boesl / Global Look Press

Интересно В 2021-м компанию Вайнштейна Weinstein Company обязали выплатить более 17 миллионов долларов пострадавшим от него женщинам. Решение суда было согласовано с пострадавшими, большинство из них поддержало его, писал The Variety. В 2021-м компанию Вайнштейна Weinstein Company обязали выплатить более 17 миллионов долларов пострадавшим от него женщинам. Решение суда было согласовано с пострадавшими, большинство из них поддержало его, писал The Variety.

В апреле этого года Высший суд штата Нью-Йорк отменил первый приговор, посчитав, что решение вынесли с «вопиющими» нарушениями. Поэтому дело скандального продюсера отправили на пересмотр. Апелляционный суд решил, что в ходе судебного процесса допустили ошибку, а именно привлекали в качестве свидетелей людей, показания которых не имели отношения к делу. Таким образом, Вайнштейн отбывает в тюрьме только 16-летний срок. Свою вину он не признает и утверждает, что все контакты были по обоюдному согласию.