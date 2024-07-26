Харви Вайнштейна госпитализировали в США

NBC News: Харви Вайнштейна госпитализировали с ковидом и двусторонней пневмонией

Bruce Cotler/Keystone Press Agency
Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн попал в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке. У мужчины диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию, сообщил телеканал NBC News.

У 72-летннего Вайнштейна также диабет, высокое кровяное давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких. Об этом рассказал представитель и тюремного консультанта Крейг Ротфельд.

Вайнштейн уже жаловался на проблемы со здоровьем. В прошлый раз его госпитализировали в апреле.

Кинопродюсера приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Дополнительно мужчине дали 16 лет по обвинению в изнасиловании.

Ранее звезда отечественного кино Татьяна Васильева раскритиковала женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах. По мнению артистки, некоторые из «жертв» сами вешались на продюсера.

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