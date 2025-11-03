Сегодня 13:21 Тихий бунт Дени Байсарова. Почему сын Орбакайте бросил вызов Пугачевой 0 0 0 Фото: Соцсети/dennyartview/Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

В истории знаменитых династий редко находится место для тихих бунтов. Чаще всего сценарий предопределен: дети и внуки великих артистов наследуют не только фамилию, но и судьбу, обреченные на жизнь под прицелом камер. Из длинной череды таких примеров выбилось имя Дени Байсарова, внука Аллы Пугачевой и сына Кристины Орбакайте. Что заставило звездного мальчика отказаться от популярной фамилии и как он живет сейчас — в материале 360.ru.

Почему расстались Орбакайте и Байсаров В 1997 году светскую Москву взорвала новость об отношениях дочери исполнительницы хита «Миллион алых роз» с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Красивый, наполненный страстью союз продержался четыре года. До ЗАГСа пара не добралась, но в 1998-м Кристина подарила возлюбленному сына. Со стороны гражданский брак артистки с предпринимателем казался идиллией, но за закрытыми дверями все было не столь гладко. Поговаривали, что Руслан изводил избранницу беспочвенной ревностью и даже поднимал на нее руку. В 2001-м Орбакайте и Байсаров расстались, но их война за сына только начиналась.

Фото: РИА «Новости»

Борьба двух миров Разразившийся скандал потряс всю страну, затмив все предыдущие истории, связанные с Аллой Борисовной. Газеты пестрели заголовками, в которых утверждалось, что внука Пугачевой насильно увезли в Чечню. Примадонна задействовала все свои связи, чтобы вернуть мальчика, но влиятельный отец и не думал сдаваться. Байсаров-старший настаивал, что сын должен воспитываться в строгости, в уважении к семейным традициям и мусульманской культуре. Для мира Пугачевой, построенного на свободе и артистической богемности, это звучало как приговор. В конфликт оказался вовлечен даже Рамзан Кадыров, который тогда еще хоть и не был главой Чечни, но занимал весьма высокий пост. Он публично поддержал Байсарова. Алла Борисовна впервые столкнулась с силой, против которой ее бешеная слава не работала. Судебные тяжбы длились месяцами. И только спустя время родителям Дени удалось успокоиться и договориться: мальчик все же остался жить с матерью в Москве, но все каникулы проводил с отцом.

Фото: dennyartview / Соцсети

Между Москвой и Чечней Байсаров-старший старался проводить с наследником как можно больше времени и почаще забирать его к себе. Детство и юность Дени прошли на два дома: между роскошной жизнью в столице и строгим, патриархальным укладом в Чечне. Этот контраст двух вселенных стал для него главной школой жизни. В 16 лет, по настоянию отца, он поступил в Центароевский кадетский корпус — элитное военное училище. «Золотого» мальчика ждала казарма, подъемы засветло, строевая подготовка и строжайшая дисциплина. Этот опыт позволил юноше не ждать поблажек от жизни, научиться ответственности и силе духа. Возможно, именно тогда Дени понял, что громкая фамилия — лишь оболочка, а настоящая ценность человека определяется его поступками и внутренним стержнем.

Фото: dennyartview / Соцсети

Тихая революция Получать высшее образование Байсаров-младший уехал в Великобританию, однако за границей он не пустился во все тяжкие, как это часто бывает со звездными наследниками. Молодой человек действительно старательно учился и ни разу не был замечен ни в каких скандалах. В 2019 году он окончил лондонский филиал Школы бизнеса при Чикагском университете, после чего вернулся в Москву. В российской столице Дени построил собственное дело, открыв event-агентство и арт-пространство, где молодые талантливые художники и фотографы могут заявить о себе. Еще более показателен его проект в Лондоне. Внук Пугачевой организует там мастер-классы по арт-терапии, значительную часть которых проводят бесплатно для детей с особенностями развития.

Фото: dennyartview / Соцсети

Как сейчас живет Дени Байсаров Дени 27 лет. Он продолжает заниматься бизнесом, не появляется в публичном пространстве и не обновляет страницы в соцсетях. Кристина Орбакайте, которая раньше довольно часто показывала фотографии с младшим сыном у себя на странице, также перестала это делать. После февраля 2022 года, когда члены семейства Пугачевой один за одним сбегали из страны, молодой человек четко дал понять, что покидать Россию не собирается. По слухам, Дени назвал поведение родственников по материнской линии цирком, в котором не намерен участвовать. Для примадонны это стало большим ударом. Артистка, обожавшая внука, восприняла его поступок как предательство. Поддерживает ли Байсаров-младший сейчас тесное общение с мамой и бабушкой, неизвестно.