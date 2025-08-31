Тайна смерти принцессы Дианы. Что скрывают об аварии 28 лет спустя

Принцесса Диана, которую называли королевой людских сердец, погибла 31 августа 28 лет назад. Супруга принца Чарльза разбилась в ДТП, но даже десятилетия спустя ее смерть остается окутанной тайнами. Что могло произойти той роковой ночью в Париже на самом деле, разбирался 360.ru.

Как произошло ДТП, в котором погибла принцесса Диана Авария произошла в 00:23 по местному времени. Диана ехала в машине вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом, сыном арабского бизнесмена Мохамеда Аль-Файеда, а также его водителем Анри Полем и телохранителем Тревором Рис-Джонсом. По официальной версии, находившийся за рулем Поль не справился с управлением транспортным средством и влетел в столб посреди туннеля. К 00:35 на место происшествия прибыла скорая помощь. Аль-Файед и водитель погибли на месте, врачам оставалось только констатировать их смерть. Диана еще была жива. К 02:06 ее доставили в больницу, но в 04:00 принцесса скончалась.

Нестыковки в официальной версии Единственный выживший в аварии — телохранитель Рис-Джонс — получил серьезные травмы и не смог вспомнить все детали случившегося. Правоохранителям оставалось опираться на имеющиеся на руках факты: скорость движения авто была превышена, а уровень алкоголя в крови у Поля втрое превышал допустимый. Казалось, ответы на вопросы найдены, но вскоре потерявший сына Мохаммед Аль-Файед сделал заявление, заставившее всех усомниться в выводах следствия.

Это не несчастный случай, а убийство. Все было подстроено. Мохаммед Аль-Файед

Разговоры на эту тему не стихают до сих пор. Мнения поклонников Дианы разделились. Кто-то счел, что слова бизнесмена были продиктованы горем и попыткой направить его на виновных. Другие согласились с Аль-Файедом. Сам миллиардер настаивал на своей версии на протяжении 15 лет.

Фото: Patrick McKleinschuss / Википедия

Теория о том, что смерть принцессы была неслучайной, на протяжении этого времени обрастала деталями. Поговаривали, что Поль, которому приписали опьянение, вообще не употреблял алкоголь, был профессионалом и не мог сесть за руль нетрезвым.

По мнению сторонников этой версии, Диана слишком многое знала о жизни во дворце и после развода вела себя абсолютно непредсказуемо, из-за чего стала проблемой для королевской семьи. Ее откровенные интервью портили имидж монархии, а последней каплей якобы стал роман с Доди, за которого она собиралась выйти замуж.

Отец погибшего жениха принцессы был уверен, что к делу причастны британские спецслужбы, но доказательств этому так и не нашел. К тому же несколько камер видеонаблюдения в туннеле не работали в ночь смерти Дианы. Были ли они отключены специально, интересует поклонников принцессы по сей день. Кроме того, свидетели ДТП утверждали, что видели неподалеку от разбившегося Mercedes белый Fiat Uno, который мог задеть автомобиль с Дианой непосредственно перед аварией. Полиция так и не нашла загадочную машину, а в реконструкции случившегося подчеркивалось, что папарацци держались от Mercedes на достаточном расстоянии. Таким образом, отметалась и звучавшая версия с погоней за принцессой, которую устроили журналисты.

Фото: Erik1980 / Википедия

Что сказал принц Гарри Очередная волна внимания к тайне гибели Дианы всколыхнулась в 2013 году, когда в прессе появился комментарий бывшего снайпера SAS (Специальная воздушная служба Великобритании) Дэнни Найтингейла, якобы намекнувшего, что его подразделение могло быть причастно к тому самому ДТП. Полиция проверила слова Найтингейла, но оснований для возобновления расследования не нашла. Любопытными для сторонников теории заговора стали и вышедшие в 2023 году мемуары принца Гарри «Запасной», в которых он рассуждал о смерти матери. В книге сын Дианы открыто выразил сомнение в официальной версии ее гибели. По словам принца, решающую роль могло сыграть давление СМИ или же другие, еще более пугающие вещи. «Слишком много странностей, слишком много вопросов, на которые никто не хочет отвечать», — написал Гарри.