Затаивший обиду на брата принц Уильям отказался мириться к годовщине смерти матери

Наследный принц британской короны Уильям оставил без внимания призывы своего младшего брата, герцога Сассекского Гарри, провести совместную панихиду к тридцатилетию гибели матери — принцессы Дианы. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Radar Online .

Объявивший о выходе из королевской семьи герцог Сассекский сказал, что считает 2027 год переломным и рассчитывает на восстановление отношений со старшим братом, который затаил на него обиду за опубликованные мемуары, где он предстал в невыгодном свете.

«Гарри хочет сделать что-то значимое в память о своей матери, и он хочет, чтобы она гордилась им. Он твердо убежден, что годовщину следует отмечать вместе, а не порознь», — заявил источник журналистов.

Принц Уильям на мировую с братом идти не готов. Он опасается, что вместе с Гарри в Великобританию приедет его супруга Меган Маркл, что вызовет очередное недовольство всей семьи.

В последний раз братья встречались в 2021 году, когда открывали посвященную матери статую в Кенсингтонском дворце. После этого они не общались.

Масла в огонь подлили мемуары Гарри, где он выставил старшего брата приспособленцем, который готов на все, лишь бы не вызвать гнева старших членов семьи.

В минувшую пятницу, 29 августа, газета The Daily Mirror сообщила о планах герцога Сассекского встретиться со своим отцом, Карлом III, после почти 20 месяцев разлуки.

Источники журналистов заявили, что Гарри планирует появиться в Лондоне на третью годовщины смерти бабушки, Елизаветы II.

Инсайдеры отметили, что это станет важным шагом в примирении королевской семьи с отказавшимся от титула принца герцогом.