Любовники и тайны принцессы Дианы: что разрушило брак Чарльза и «королевы сердец»

Диана Спенсер при жизни стала самой известной представительницей британской королевской семьи. Журналисты пристально следили за каждым ее шагом, а после смерти общество почти обожествило принцессу Диану. Однако были и те, кто считал ее искусной манипуляторшей, сделавшей себе имя на противопоставлении себя другим членам монархии.

Детство Дианы Фрэнсис Спенсер Диана Фрэнсис Спенсер появилась на свет 1 июля 1961 года. Она стала третьей дочерью в семье графа Джона Спенсера. Это событие не оправдало его ожиданий, ведь он мечтал о сыне, который бы унаследовал его титулы и поместья. Но несмотря на это, в детстве Диана росла в атмосфере любви. Как младшую, ее обожали и родные, и слуги. Вскоре после этого родители Дианы разошлись. Графиня Спенсер, уличенная в измене, уехала в Лондон, забрав с собой младших детей. Развод сопровождался громким скандалом. На суде бабушка Дианы выступила против дочери.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Как познакомилась Диана Спенсер с принцем Чарльзом? Будущая принцесса провела детство в доме Парк-Хаус на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке. Его арендовали родители Дианы у Елизаветы II. В юные годы Диана чаще общалась с младшим братом Чарльза, Эндрю, чем с самим наследником. Между будущими супругами было 12 лет разницы. До брака с Дианой принц встречался с ее старшей сестрой, Сарой, но роман прекратился после интервью девушки. В нем она неосторожно сказала, что ей неважно, кто станет ее супругом — принц или мусорщик, главное — любовь. Эта фраза оскорбила монаршую семью, и Чарльз разорвал отношения с Сарой. После расставания Чарльз начал замечать ту, которую раньше считал лишь младшей сестрой своей подруги. Диана не была идеальной невестой, как думали многие. Она дважды провалила выпускные экзамены и продержалась в колледже всего один семестр. Ей приходилось браться за любую работу: от гувернантки до уборщицы у сестры и ее друзей.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Супружеская жизнь принцессы Дианы с Чарльзом В феврале 1981 года Диана приняла предложение принца, и 29 июля того же года, в возрасте 20 лет, она вышла замуж за наследника престола и стала принцессой Уэльской. С тех пор ее называли леди Ди. Но жизнь принцессы после свадьбы оказалась далекой от идеала. Хобби мужа ей были неинтересны, его привычки вообще раздражали. Общих тем для разговора не находилось, ведь между супругами была интеллектуальная пропасть. Еще до помолвки знакомые советовали Спенсер читать газеты, чтобы поддержать беседу с образованным 32-летним мужчиной. В 1982 году, будучи на четвертом месяце беременности, Диана решилась на отчаянный поступок. Она хотела привлечь внимание мужа и бросилась с лестницы. На шум сразу же примчалась Елизавета II. «Королева пришла, она была напугана до смерти, она дрожала. Я знала, что не потеряю ребенка, но у меня были синяки вокруг живота», — вспоминала Диана. А вот реакция сына королевы оказалась совсем не такой, как она рассчитывала. «Он просто сказал: „Ты орешь, как волк. Я не буду тебя слушать. Ты постоянно так себя ведешь. Я ухожу кататься на лошади“», — пожаловалась принцесса.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Любовные похождения принцессы Дианы Личная жизнь принцессы Дианы не была счастливой. Неудачный брак привел к обоюдному адюльтеру. В СМИ к романам Дианы относились по-разному: одни утверждали, что она изменяет из мести или скуки, другие полагали, что принцесса жаждет настоящей любви. Отношения Дианы и Чарльза, казалось бы, наладились в 1984 году, когда у них родился младший сын Гарри. Но ненадолго. Диана полностью погрузилась в материнство, в то время как ее муж вновь обратил внимание на свою давнюю любовницу Камиллу.

В 1986 году, пытаясь завоевать любовь мужа, леди Диана завела роман на стороне. Она выбрала инструктора по верховой езде Джеймса Хьюитта. Спустя годы он решил заработать на своей интрижке с принцессой и начал продавать фотографии с ней и делиться самыми пикантными подробностями.

Фото: KEYSTONE Pictures USA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Дворецкий Пол Баррелл, который был другом Дианы, усугубил ситуацию, выпустив мемуары. В них он рассказал, как привозил к принцессе мужчин и она не предохранялась. Статус воздыхателей унижал Диану: среди них были как офицеры, так и обычные водители. В 1996 году королева Елизавета II инициировала бракоразводный процесс Дианы. Это событие привело к серии откровенных интервью, где принцесса рассказывала о своей невыносимой жизни во дворце. Последний роман с миллиардером Доди аль-Файедом обернулся настоящим скандалом. Многие сомневались в искренности их чувств: даже друзья считали, что Доди был лишь способом Дианы остаться в статусе селебрити. Любопытно, что до Дианы миллиардер был сердцеедом, но она полностью изменила его мировоззрение. «У меня больше не будет ни одной девушки, кроме Дианы», — твердил Доди в своем окружении. Доди был настойчив: после первого же совместного отдыха он засыпал любимую подарками. Их отношения стремительно развивались, и казалось, что дело идет к помолвке. Но этому не суждено было сбыться: в августе 1997 года 36-летняя принцесса и ее любовник погибли в автокатастрофе.