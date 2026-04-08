Стал Хоботовым вместо Миронова. Почему Равикович жалел о роли в «Покровских воротах»

Советский актер Анатолий Равикович называл себя в мемуарах «негероическим героем». До фильма «Покровские ворота» ему доставались эпизодические роли в кино. Образ Льва Хоботова принес славу, но потрепал нервы. О жизни актера, двух браках и самой большой роли — в материале 360.ru.

Биография Анатолия Равиковича Равикович — преданный ленинградец. Он родился 24 декабря 1936 года и прожил в этом городе почти всю жизнь. Детство провел в коммунальной квартире на Прядильной улице, веселил дворовых мальчишек, разыгрывая сценки из фильма «Волга-Волга». Однажды его гримасничанье увидела мать. Вместо того, чтобы отругать, она отвела в драмкружок — в прошлом она сама мечтала о сцене.

В Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии Равикович попал чудом. Один из профессоров решил разыграть молоденького абитуриента: убедил, что тому нужно выбрать амплуа тюзовского героя, бравого комсомольца и отличника, а заодно прибавить в росте, приколотив что-нибудь к подошве. «Папа у меня работал на кожевенном заводе, и он мне прибил два слоя китовой кожи. Она тяжелая, как сталь, не гнется и скользкая. Каблуки он срезал, прибил эту штуку, и я оказался на лыжах», — рассказал актер в программе «Линия жизни».

В таком виде он серьезным голосом декламировал на вступительном экзамене отрывок из «Тараса Бульбы» и стихи Владимира Маяковского. Осознав провал, без подготовки спел «По долинам и по взгорьям», чем сильно рассмешил приемную комиссию и театральную знать Ленинграда, которая пришла посмотреть на будущих коллег. Несмотря на конфуз, его приняли. Карлсон из Театра имени Ленсовета Актер признавался, что всегда плыл по течению жизни. К счастью, судьба была к нему благосклонна. По окончании вуза четыре года Равикович работал в провинциальных театрах Комсомольска-на-Амуре и Сталинграда, затем вернулся в город на Неве.

С 1962 года Равикович играл в Театре имени Ленсовета. Среди его партнеров по сцене — Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Игорь Владимиров и другие знаменитости.

Я человек несколько инертный, если не сказать ленивый. Жена мне все время говорит, что я ленив. Может быть, это так. Поэтому я никогда не вступал с жизнью в борьбу. Анатолий Равикович Народный артист РСФСР

Актеру достались роли Мармеладова, Санчо Панса, Фирса в «Вишневом саду». Перейдя в Санкт-Петербургский театр комедии имени Акимова, он играл Аметистова в «Зойкиной квартире», Тартарена в «Тартарене из Тараскона». Зрители любили его в детских спектаклях. Например, в роли доктора в постановке «Солдат и Змея». Особенно гармонично он влился в роль Карлсона.

«Равикович был артист подробный: он не скупился насыщать своих персонажей множественными мелкими и крупными черточками и детальками, всегда любовно обживал своих героев — так, что ему становилось психологически просторно, привольно, комфортно», — вспоминала театральный критик Марианна Димант. Бывший муж из фильма «Покровские ворота» Главной киноработой Равиковича стала комедия «Покровские ворота». На роль опекаемого бывшей женой интеллигента-недотепы Льва Хоботова претендовал Андрей Миронов. На удивление режиссер Михаил Козаков отказал звезде и пригласил давнего знакомого.

До этого Равиковичу доставались эпизодические роли, поэтому отправляясь на пробы, он не питал больших надежд. А когда все же получил работу, пожалел — Хоботов давался очень тяжело. Сдержанный Козаков на съемочной площадке становился тираном, заставляя актеров отыгрывать каждую сцену по несколько раз. Одну только реплику «О как вы это делаете, как вы это делаете» после укола сняли за много дублей.

Равикович сомневался в себе. Ему нравился персонаж, но сыграть его не получалось — Хоботов получался каким-то карикатурным. «Козаков меня загонял в определенное русло. Он хотел, чтобы это был такой, знаете, из анекдота такой человек. И заслуга в том, что этот фильм имеет успех, исключительно его», — считал актер. Изменил жене и обрел счастье: личная жизнь Равиковича С первой женой Равикович познакомился в институте. Как и муж, после окончания Елена Добросердова некоторое время играла в театре, но потом ушла в критики. У пары родилась дочь Мария, которая пошла по стопам родителей.

Фото: Актрисы Ирина Мазуркевич и Анна Каменкова / РИА «Новости»

Семью разрушила внезапная любовь, обрушившаяся на Равиковича в 42 года. В театр Ленсовета пришла выпускница Горьковского театрального училища Ирина Мазуркевич. Они играли в одном спектакле.

Мне не пришлось через себя «переступать», я действительно влюбилась. Наоборот — может, удивительно, что он клюнул, причем не только на юность, мало ли юных, ему тоже стало интересно. Несмотря на разницу в возрасте, нам было очень легко общаться. Ирина Мазуркевич Народная артистка России

Равикович, как мог, боролся с чувством, надеялся, что оно пройдет, как скарлатина. Но завязался роман. Актер развелся с Добросердовой, в 1980 году женился на Мазуркевич. Через год у них родилась дочь Елизавета. Теплые чувства между супругами сохранились до самой смерти актера. Равикович умер 8 апреля 2012 года от сердечной недостаточности и похоронен на «Литераторских мостках» на Волковском кладбище.