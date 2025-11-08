Закрытая от посторонних личная жизнь и долгий статус холостяка сформировали вокруг народного артиста Олега Меньшикова ореол тайны и слухов. Он покорил зрителей театра и кино своим редким талантом, но в актерской среде приобрел репутацию скандалиста и деспота. Артист 8 ноября отметил 65-летие — на пике славы, но в привычной тишине.

Завоевал авторитет еще в школе

Будущий артист родился в Серпухове в семье военного инженера и врача-невропатолога. Родители Меньшикова после рождения сына сразу переехали на юг Москвы. По инициативе матери он окончил музыкальную школу, научился играть на скрипке, фортепиано и гитаре. При этом еще с юности актер бредил театром, а именно опереттой, куда мечтал попасть.

Когда Меньшиков учился в девятом классе, на него обратил внимание преподаватель Высшего театрального училища имени Щепкина Владимир Монахов. Его впечатлили музыкальные умения юноши, и он предложил ему поступить. Меньшиков тут же согласился и стал главной звездой среди студентов.

Еще во время учебы он дебютировал в кино, снявшись в картине «Жду и надеюсь» Сурена Шахбазяна. После были эпизодические роли в картинах «Родня» Никиты Михалкова и «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна. Именно благодаря последней картине режиссер Михаил Козаков пригласил его на роль Костика в фильме «Покровские ворота».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Внимание на молодого эпизодника обратила жена мастера, который никак не мог найти подходящую кандидатуру на роль живущего в коммунальной квартире провинциального студента. На съемки Меньшиков приезжал во время учебы на последнем курсе.

Спустя год картина вышла на экраны, а недавний выпускник столкнулся с обрушившейся на него славой, но насладиться ей в полной мере не успел, потому что его призвали в армию. Службу актер проходил в Центральном театре Советской армии.

Меньшиков покорил театры Европы, но все же вернулся

После военной службы и работы в Малом театре Меньшиков перешел в Театр имени Ермоловой. Тогда он еще не знал, что вернется туда уже не в роли актера, а в роли художественного руководителя и настроит против себя всю труппу.

Следующим местом работы актера стал Театр Моссовета, где Меньшиков блистал в спектакле «Калигула». В этой роли его заметила британская актриса Ванесса Редгрейв, искавшая для себя русского партнера, который мог бы сыграть роль поэта Сергея Есенина в пьесе «Когда она танцевала» о жизни Айседоры Дункан.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Меньшиков переехал в Лондон, где выступал в театре «Глобус» и даже получил премию Лоуренса Оливье. «Я уехал надолго. Потом во Франции шел этот же спектакль, затем мне предложили играть его в Италии», — рассказывал актер. Когда в России грянул путч, Меньшикову предложили получить британское гражданство, но он ответил жестким отказом. Потом признавался, что пожалел о своей принципиальности.

Почему распался дуэт Меньшикова и Михалкова

После возвращения актера в Россию режиссер Никита Михалков пригласил его сняться в своем фильме «Утомленные солнцем». Картина получила премию «Оскар» и взяла Гран-при на Каннском кинофестивале. Снимался Меньшиков и в продолжении истории комдива Котова «Утомленные солнцем — 2: Предстояние» и «Утомленные солнцем — 2: Цитадель». Еще одной совместной работой двух мастеров киноискусства стал фильм «Сибирский цирюльник». Михалков рассказывал, что начал писать сценарий еще в 80-е годы и в роли молодого юнкера рассматривал именно Меньшикова.

Фото: Frederic Injimbert/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

К началу съемок актер уже приближался к своему 40-летию, и режиссер начал сомневаться, стоит ли его приглашать на эту роль. Меньшиков не сдавался и за несколько месяцев резко сбросил вес, чем покорил Михалкова.

Тандем распался, когда актер резко отказался сниматься в фильме Михалкова «12», хотя режиссер готовил сценарий, рассчитывая, что его давний друг сыграет главную роль. «Он боялся стареть, быть некрасивым. Он боялся быть молью, таким Акакием Акакиевичем, который вырастает в человека, переворачивающего ситуацию. А мне был нужен именно такой. Меньшиков не смог смириться с моей концепцией», — рассказывал режиссер.

Михалков признавался, что это решение его сильно обидело и боль от поступка не проходила очень долго.

При этом сам Меньшиков о чувствах режиссера даже не подумал. Он всегда воспринимал кино как параллельный заработок, а своим главным ремеслом считал театральную сцену.

Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«Театр — это тренинг, театр артисту дает, а кино забирает. Мне неинтересно смотреть на артистов-непрофессионалов. Я непрофессионализм вижу. Театр дает профессию, технику, навык», — заявлял актер. Меньшиков признавался, что своим поведением часто доводил кинодеятелей до бешенства. Он предпочитал сам выбирать, где сниматься, и многим отказывал в достаточно хамской манере. «Я приходил на пробы, если мне нравился сценарий. Пробовался, потом мне звонили: „Вас утвердили“. Я отвечал: „Вы меня утвердили, а я вас — нет, мне не понравился режиссер“. У меня никогда не было истерики: „Дайте мне работы!“» — отмечал он.

Как Меньшиков возглавил Театр имени Ермоловой и настроил против себя всех

В 2012 году Меньшиков стал художественным руководителем Театра имени Ермоловой, а через год стал совмещать свою должность с директорской. Полностью взяв власть в свои руки, он начал масштабные чистки. Сначала снял с репертуара большую часть постановок, а потом стал увольнять известных актеров.

Одной из первых на выход он указал своей давней подруге Татьяне Догилевой. Они познакомились еще на съемках «Покровских ворот», а потом играли семейную пару на этой же сцене.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Самым возмутительным оказалось увольнение Елены Папановой, которой новый художественный руководитель предложил остаться уборщицей. Подобные кадровые решения создали в коллективе атмосферу страха и неуверенности, что привело к добровольному уходу многих оставшихся артистов. Им на смену Меньшиков набрал молодую труппу. Новый состав продержался недолго. Во время пандемии в 2021 году Меньшиков провел новую чистку состава. Художественный руководитель уволил сразу 22 человека, объяснив свое решение тем, что из-за закрытия театр не зарабатывает. Только сам он за это же время получил 35 миллионов рублей. Отстраненные артисты обратились с жалобой в Трудовую инспекцию. Они настаивали, что проблема в театре связана не только с вирусом, но и с тем, что им просто не дают роли. По итогам проверки ведомство потребовало восстановить всех уволенных и выплатить им неустойку.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Допустившему самоуправство Меньшикову выписали штраф. Обиженный актер объявил, что покидает директорский пост. Но этим конфликт не закончился. Председатель профкома Театра имени Ермоловой Наталия Потапова обвинила его в срыве 23 спектаклей из-за алкогольной зависимости. Режиссер Олег Долин заявил, что Меньшиков присвоил его спектакль «Двенадцатая ночь, или Все что угодно» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. По его словам, о своем увольнении он узнал из СМС. Постановщик добавил, что за полгода провел практически всю работу, за что не получил ни копейки. «Финансово театр меня кинул, говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего», — подчеркнул Долин.

Меньшиков ответил, что постановка не готова, а из-за простоя театр несет миллионные убытки, поэтому он сам планирует закончить постановку, чтобы провести премьеру как можно раньше. Актер заявил, что Долин потерял профессиональное и человеческое достоинство и дальнейшую беседу он вести не намерен.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / www.globallookpress.com

Меньшиков продолжает работать в Театре имени Ермоловой и сейчас. Но его постановки вызывают все больше вопросов. Побывавшие на спектаклях зрители удивляются фривольности и чрезмерной откровенности, увиденной на сцене. К критике присоединилась и актриса Яна Поплавская, опубликовавшая отрывок из постановки. «В пяти минутах пешком от Кремля. В знаменитом театре дают спектакль „Леди Макбет Мценского уезда“. Асмус там максимально раскрывает свой талант, играя половой акт», — написала она. Актриса добавила, что Министерство культуры ответственность за происходящее непотребство переложило на столичный департамент. Теперь чиновники найдут миллион оправданий, а разврат со сцены никуда не денется.

Как Меньшиков оказался между жизнью и смертью

В 2021 году актер сделал неожиданное признание на фоне сообщений СМИ о его госпитализации. Тогда ходили версии, что Меньшиков попал в больницу с коронавирусной инфекцией, но все оказалось намного страшнее.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Актер проходил плановую операцию. Сам он подчеркивал, что даже врачи не подозревали, что все может пойти не так.

«У меня падает давление, останавливается сердце, и я неделю в коме. Дошло до того, что врачи, которым, кстати, нижайший поклон, с того света меня вытащили», — рассказывал Меньшиков. По его словам, после того случая у него радикально изменилось отношение к жизни. Он подчеркнул, что долго молчал об этом, так как хотел сначала все осмыслить.

Личная жизнь Олега Меньшикова

Если работы Меньшикова всегда были на виду у публики, то личную жизнь актер тщательно скрывал. По словам одноклассников, еще во время учебы в «Щепке» у него были отношения с Викторией Сорокиной и Риммой Коростелевой. Но эти романы оказались очень короткими и в памяти ни у кого не остались.

Фото: Marina Shimanskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Серьезные отношения завязались у Меньшикова с Маргаритой Шубиной, которая переживала смерть матери. Он стал главным человеком, кто ее поддерживал и даже сделал предложение, но прямо перед походом в ЗАГС молодожены разругались и разошлись.

Меньшиков оставался холостяком до 45 лет, что привело к возникновению разных слухов, но все сплетники оказались посрамлены, когда актер наконец женился. Избранницей оказалась 22-летняя выпускница ГИТИС Анастасия Чернова, посетившая спектакль с его участием. Они столкнулись во время антракта. Увидев молодую красавицу, Меньшиков понял, что это судьба. Роман завязался с телефонных разговоров и быстро перерос в серьезные отношения. После свадьбы Чернова по просьбе мужа отказалась от актерской карьеры и стала работать тренером по пилатесу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Многолетнее отсутствие детей в браке актера тоже вызывало много вопросов. Меньшиков брал ответственность на себя, заявляя, что сначала не хотел ребенка, а когда желание пришло, то подвело здоровье. «Я не назову это трагедией, но жизнь пошла по другому сценарию. Мы не стали искать обходных путей. Наверное, так и должно было быть», — признавался артист. Меньшиков старается не думать о возрасте и почаще обновлять гардероб, чтобы выглядеть моложе. Он отмечал, что если какая-то вещь ему нравится, то он делает все, чтобы ее получить.