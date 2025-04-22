Сегодня 02:12 Влюбился по заданию КГБ. Романы и насилие в жизни звезды «Человека-амфибии» Михаила Козакова 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Михаил Козаков известен как режиссер «Покровских ворот», исполнитель роли Дона Педро из «Человека-амфибии» и большой ловелас. Несмотря на пять браков и популярность, он умер одиноким в израильском пансионате. Это произошло 22 апреля 2011 года. О драме в жизни советского актера — в материале 360.ru.

Биография Михаила Козакова Будущий актер родился в 1934 году в Санкт-Петербурге. Его отец вышел из еврейской семьи, прозаик и драматург Михаил Козаков, мать Зоя Никитина — с еврейскими и сербско-греческими корнями, редактор издательства «Издательства писателей в Ленинграде», дважды попадала в тюрьму в годы сталинских репрессий. Родители заставляли маленького Мишу читать много художественной литературы и не ругали за проступки, предпочитая наказаниям долгие беседы. В такой обстановке сформировался его будущий характер.

Интересно Михаил Козаков — старший, отец режиссера, рассказал историю своей семьи в романе «Крушение империи». Михаил Козаков — старший, отец режиссера, рассказал историю своей семьи в романе «Крушение империи».

Во время Великой Отечественной войны подростка эвакуировали в Пермский край. По возвращении он окончил ленинградскую 222-ую среднюю школу, поступил в Ленинградское хореографическое училище, а потом увлекся кинематографом и отправился в школу-студию МХАТ. Режиссеры заметили талантливого парня и пригласили в кино. На последнем курсе Козаков дебютировал в политической драме «Убийство на улице Данте» в роли Шарля Тибо, а после окончания заступил на работу в Театр имени Маяковского и в 22-летнем возрасте сыграл Гамлета. Затем выступал в «Современнике», МХАТе, Театре на Малой Бронной «Ленкоме».

Фото: Vyacheslav Panov / www.globallookpress.com

На родине Козаков сделал блестящую карьеру актера. Он сыграл в 118 фильмах, в том числе «Человеке-амфибии», лентах «Балтийское небо», «Девять дней одного года» и «Обыкновенная история», в качестве режиссера поставил «Покровские ворота», «Безымянную звезду», «Визит дамы» и «Ужин в четыре руки». Козаков снимался до самой смерти. Последней его ролью стал доктор Коган в комедии «Любовь-морковь 3». Он играл доктора-мага во всех трех частях, но последнюю не успел озвучить, за него это сделал старший сын, актер Кирилл Козаков. Соблазнял по заданию КГБ В автобиографической книге «Третий звонок» Козаков сделал громкое признание. Оказалось, с 1957 по 1988 годы он сотрудничал с КГБ. Сначала его вызвали в милицию, потом — к вышестоящему руководству. Силовики пообещали, что не заставят его доносить на соотечественников, и намекнули на привилегии вроде выезда за границу. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* артист рассказал о деликатном спецзадании в Сочи, за которое получил деньги.

Ну, во-первых, я не стучал. Нет, работал. <…> А задание-то у меня было весьма простое — переспать с одной американкой. С определенной женщиной, очень красивой, очень. <…> Вы смеетесь, а я влюбился в нее, это меня спасло. И я ей признался, кто я. Это было страшно. Михаил Козаков

Затем было еще одно задание — поработать с секретарем американского посла. Козаков признался, что напоил дипломата, вытащил документы и скомпрометировал его. Актер заявил, что после этого долгие годы чувствовал вину. Эмиграция Козакова в Израиль Такое прошлое не помешало ему в 1991 году эмигрировать. Взяв семью, советский актер с еврейскими корнями несколькими пересадками через Ригу перебрался в Тель-Авив. Он причислял себя к «колбасной» волне репатриации, так как объяснял отъезд пустыми полками в магазинах и бытовыми неурядицами.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

На новом месте Козаков четыре года выступал в Тель-Авивском камерном театре и поставил четыре антрепризы с собственным коллективом. В 1996 году он вернулся в Россию. На родине создал труппу «Русская антреприза Михаила Козакова», выступал с моноспектаклями, записывал компакт-диски со стихами Иосифа Бродского и Анны Ахматовой. В 2010 году врачи диагностировали у артиста неоперабельный рак легких. Тогда Козаков вновь уехал в Израиль, в клинику Тель-ха-Шомер. Он умер 22 апреля 2011 года после нескольких месяцев в хосписе. В одиночестве, несмотря на многочисленные браки. Личная жизнь: пять жен и домашнее насилие С первой женой, эстонкой Гретой Таар, Козаков познакомился в школе, его покорило необычное имя девушки. Избранница окончила костюмерное отделение Московского театрального художественно-технического училища и работала художником по костюмам на Центральном телевидении. В 1957 году у пары родилась дочь, а через пять лет появился сын.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Когда к актеру пришла известность, он, что называется, пустился во все тяжкие. Поклонницы не давали Козакову прохода, а он принимал знаки внимания и без стеснения заявлял, что не нагулялся, ведь Таар — его первая женщина во всех смыслах. В своих мемуарах он посвятил жене всего лишь пару фраз, заявив, что брак был безрадостным. В 1966 году союз распался из-за романа с некой секретаршей. Второй женой стала художница-реставратор, грузинская княжна Медея Берелашвили, с которой Козаков познакомился на гастролях в Тбилиси. Ее семья не приняла зятя, поэтому влюбленные тайно обвенчались и сбежали в Москву. В мемуарах актер назвал этот брак «идиотской женитьбой на малознакомой женщине» и «беспросветным сюром». Молодые поселились в коммуналке. Через год чета родила дочь, а еще через два они разошлись. Жена хорошо готовила, но совершенно не занималась уборкой, супруги много ругались. Однажды в порыве ярости Козаков чуть не задушил жену и выгнал из дома.

Когда она захрипела, я опомнился. Слава богу, опомнился. Я душил ее не из ревности — из ненависти. Михаил Козаков

С 1971 по 1988 годы Козаков жил с переводчицей Региной Быковой, с которой его свела давняя подруга. Именно она подала артисту идею начать писать, взвалила на себя обязанности администратора и хозяйки. В конце концов женщина не стерпела измен, перебралась в США и оттуда подала на развод. Среди увлечений Козакова — балерина Наталья Бессмертнова. Ради нее он сам встал к балетному станку и пытался наложить на себя руки, когда муза решила завершить отношения. На съемках «Покровских ворот» Козаков прикипел к актрисе Елене Кореневой, но она неожиданно для всех вышла замуж за американца и уехала. Во время работы над «Человеком-амфибией» Козакову приписывали роман с Анастасией Вертинской.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1988 году Козаков женился на выпускнице ГИТИСа, актрисе и театральном продюсере Анне Ямпольской на 25 лет младше себя. С четвертой женой он пробыл до 2003 года, обзавелся сыном, дочерью и перебрался в Израиль. Пятая жена, историк Надежда Седова из Нижнего Новгорода, младше супруга на 47 лет. Союз с ней продержался с 2006 до 2010 года. Приведя девушку в загс, 72-летний жених заявил, что любит не невесту, а саму женитьбу. Тяжелый характер и психиатрия Знакомые вспоминают Козакова как очень импульсивного и требовательного человека. Многие женщины, которых он добился, впоследствии сбежали от него без оглядки. Актер несколько раз обращался за психиатрической помощью. Например, в начале 80-х годов во время работы над экранизацией «Пиковой дамы» он бросил съемки из-за якобы преследовавшей его старухи-графини.

Фото: Михаил Козаков с Надеждой Седовой. Alexandr Yakovlev/Russian Look / www.globallookpress.com

Были у Козакова проблемы с алкоголем. Они обострились после развода с Берелашвили, когда актер страдал от одиночества и бытовой неустроенности. Последние два года с Козаковым провела его четвертая жена, Ямпольская. Его останки переправили в Москву и после отпевания в православном храме похоронили на Введенском кладбище рядом с могилой отца. Прощание прошло без гражданской панихиды. * Дмитрий Гордон признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.