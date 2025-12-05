«Как ворчливая жадная бабка». Лебедев высказался о ситуации с Долиной

Певица Лариса Долина в ситуации с продажей спорной квартиры поступила как ворчливая жадная бабка. Такое мнение в видеоролике на странице «ВКонтакте» высказал известный дизайнер Артемий Лебедев.

По его словам, артистке следовало признаться, что она стала жертвой мошенников, и оставить деньги покупательнице ее квартиры. Кроме того, заметил Лебедев, Долиной нужно было организовать концертный тур для сбора средств.

«Сразу люди начнут по-другому относиться, не будет отмены концертов. Но она так уже не поступила. Короче, Долина поступила, как жадная ворчливая бабка, и за это получает по полной программе», — сказал он.

Ранее стало известно, что Долина предложила обманутой покупательнице Полине Лурье моровое соглашение с возвратом денег в течение нескольких лет без учета инфляции. Однако женщина на такие условия не согласилась, Верховный суд рассмотрит дело 16 декабря.