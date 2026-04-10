10 апреля 2026 01:16 Скромные гонорары и влюбленность в могильщика. Секреты звезды «Моей прекрасной няни» Ольги Прокофьевой 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Ольга Прокофьева большинству зрителей известна как Жанна Аркадьевна из популярного в нулевых сериала «Моя прекрасная няня». Но время идет, жизнь и карьера актрисы развиваются. О том, как сложилась судьба Прокофьевой и чем она занимается сейчас, — в материале 360.ru.

Работа бухгалтером и слезы в коридоре ГИТИСа

Ольга Прокофьева родилась в Одинцове. Отец был занят в сфере строительства, мать — в торговле. Маленькая Оля занималась гимнастикой и фигурным катанием, училась в музыкальной школе — и обматывалась простыней, представляя себя балериной. Актерский талант проявился в школьные годы, когда девочка пошла в драмкружок. Ее первой ролью была роль Чебурашки. Режиссер Наталья Примак, которая вела кружок, довольно скоро приметила Олю и заявила, что ей стоит поступать в Щукинское училище. «Я выросла в рабочей среде, где слово „артистка“ было чужим и не очень понималось. Многие в моем окружении искренне считали, что поступать в театральный институт можно только имея большой блат или большие деньги», — вспоминала Прокофьева позже. Тем не менее после школы она сдала экзамены в театральный институт. И… не поступила.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Чтобы не терять год — а девушка твердо вознамерилась стать актрисой, — она стала работать на местном телеканале бухгалтером. О том, что Ольга готовится к поступлению, знало все ее окружение. Это ей и помогло — не только в учебе, но в итоге и в личной жизни. Друг матери Ольги, работавший в ГАИ, остановил нарушителя и разговорился с ним. Когда выяснилось, что молодой человек учится в ГИТИСе, они договорились: гаишник не лишает парня прав, а тот взамен помогает дочери его подруги подготовиться к экзаменам. Нарушителем был Владимир Гусинский, которому суждено было стать медиамагнатом, основателем канала НТВ и возлюбленным Ольги. Роман случился позже, когда Прокофьева уже выпустилась из вуза. Первоначально их связывали только занятия — Гусинский добросовестно учил новую знакомую. Правда, приемной комиссии не понравилась внешность девушки, и ей снова отказали.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Узнав, что провалилась, Ольга не выдержала и заплакала от обиды. Скорее всего, экзаменаторы видели немало рыдающих абитуриентов, и вряд ли слезы могли их разжалобить. Тем не менее к Прокофьевой подошла педагог Ирина Судакова и предложила ей попробовать поступить на курс режиссуры. Наверное, преподавательница все-таки разглядела в девушке талант и амбиции. Таким образом Ольга все-таки оказалась в ГИТИСе — прошла конкурс в 600 человек на место. Она училась у известного режиссера Андрея Гончарова и потом называла его «вторым папой». В интервью отмечала, что поступить к Гончарову по блату было невозможно — он смотрел только на талант. И она старалась как могла — сосредоточилась исключительно на учебе.

Начало карьеры

Прокофьева окончила вуз с красным дипломом. После этого пошла работать в театр Маяковского и оказалась в основном составе. Она сыграла в любимом театре более 30 ролей и играет там до сих пор. За роль в спектакле «Дядюшкин сон» получила премию «Хрустальный Турандот».

С выходом на сцену в кровь актера вбрасывается некое вещество, по химии похожее на наркотик. Попробуй-ка бросить такую работу! Начнется хандра. Самолюбие тоже есть, да. И признание людей дорогого стоит. Ольга Прокофьева

Однако работа не так уж хорошо оплачивалась. «Играя только в театре, я не заработаю даже на оплату уроков сыну», — позже призналась Ольга Прокофьева в интервью KP.RU. В кино она пришла уже состоявшейся театральной актрисой. На ее счету были роли в постановках по известным произведениям — «Жизнь Клима Самгина», «Кошка на раскаленной крыше», «Завтра была война» и других. Но было начало 1990-х, обстановка в стране была тяжелой, с ролями в кино было туго, и сильно запоминающимися они не были. Популярность пришла к Прокофьевой с ролью стервозной и высокомерной Жанны Аркадьевны Ижевской в сериале «Моя прекрасная няня». Вначале актрисе предложили роль няни Вики, но она отказалась, сочтя, что на эту роль подошел бы кто-то «с более мягкой, более декоративной внешностью».

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Ни Прокофьеву, ни на Анастасию Заворотнюк, исполнившую в итоге главную роль, не ждали огромные гонорары сразу после начала съемок. Первый год прошел в довольно тяжелых условиях — студия «Амедиа» только строилась. «У нас до зимы „удобства“, извините, были на улице. Потом, когда наступили морозы, над нами сжалились и придумали уже какой-то туалет в помещении. При том что съемки шли в огромном павильоне, гримерочка у нас с Настей была крошечная — одна на двоих», — рассказывала Прокофьева изданию «7Дней». Платили скромно, и актрисы не роптали. Когда сериал раскрутился и Заворотнюк и Прокофьеву узнала вся страна, их более опытный коллега Сергей Жигунов даже учил их «финансовой грамотности». Тогда у Ольги еще даже не было киноагента.

Мини-влюбленности, роман с богачом и единственный брак

Прокофьевская Жанна Аркадьевна больше всего запомнилась зрителям строптивостью, женственным деловым стилем одежды, влюбленностью в коллегу — продюсера Максима Шаталина (его сыграл Жигунов) и остроумными перепалками с дворецким (Борис Смолкин). «В Жанну Аркадьевну я вложила много труда. И меня зрители стали по этой работе узнавать. Думаю, что нравится мужчинам вот эта перчинка в женщинах», — отмечала актриса.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Ей полюбился стиль героини, но в целом у Прокофьевой и Жанны Аркадьевны было мало общего. Ольга — романтичная, закрытая, иногда застенчивая, считает лучшими подругами мать и сестру. И, в отличие от постоянной в своих симпатиях Ижевской, очень влюбчива.

Я влюбляюсь в мужчин с харизмой. <…> Тут не будет, может, длинной совместной жизни, поскольку я в таком возрасте, когда мозги включаются сразу за чувствами и мешают. Но могу сильно увлечься, это такая необъяснимая химия. Однажды мне на похоронах понравился могильщик. Ольга Прокофьева

О своей личной жизни Прокофьева мало рассказывает не то что журналистам — даже подругам. Известно только о двух ее романах, один из которых перерос в брак. После ГИТИСа Ольга четыре года встречалась с тем самым Владимиром Гусинским, который готовил ее к поступлению в вуз. Медиаимперию он тогда еще не построил, но был успешным бизнесменом. Ради любимой он бросил семью, дарил ей дорогие подарки и звал замуж. Однако дальше гражданского брака так и не зашло. Прокофьева увлеклась коллегой по театру, актером Юрием Соколовым, с которым играла в спектакле «Завтра была война», и ушла к нему от давнего возлюбленного. С Соколовым Ольга до загса дошла. Для него брак стал уже третьим. У супругов родился сын Александр. Поначалу семья была крепкой. Роды оказались тяжелыми, Прокофьева лежала в больнице, и муж, оставив работу, сам ухаживал за ребенком. Опыт имелся — у него уже была дочь. Но постепенно в браке накопились разногласия. Через 12 лет супруги расстались. В сложный период развода работа в «Моей прекрасной няне» оказалась для Ольги очень кстати.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Поначалу Соколов оставил бывшей жене квартиру, но позже потребовал ее назад. Юрий завел семью в четвертый раз — женился на женщине, у которой уже был ребенок, а в браке появилось еще двое общих детей. Многодетный отец решил, что московская квартира не помешает, поэтому подал в суд. Ольга с сыном лишились жилья. Сейчас бывшие супруги не общаются, отец не стал поддерживать отношения с сыном. Это расстроило Прокофьеву гораздо больше, чем судебные тяжбы. «Есть один человек, которому я не смогу подать руку при встрече. <…> Я до сих пор не понимаю отца своего сына. Мне ничего от него не нужно, но я не понимаю его отношения к ребенку. Как можно лишить сына отцовской любви?» — недоумевала она. О серьезных отношениях актрисы после брака, если они и были, ничего не известно. Но три года назад она заявила в интервью: «Если бы меня спросили, как бы я хотела, чтобы закончилась моя жизнь, я бы ответила, что мне все равно, но единственное — мне бы хотелось, чтобы в этот момент я была в кого-нибудь влюблена».

Жизнь после «Моей прекрасной няни»

Разумеется, после ошеломляющего успеха в сериале Прокофьевой стали предлагать образы стервозных и язвительных героинь. Однако она не боялась отказывать — не хотела застрять в одном амплуа. В фильмографии актрисы более 80 работ. Она снялась в продолжении нашумевшего сериала «Между нами, девочками», в последние годы ее можно было увидеть в картинах «По любви», «Мы в разводе», «Алла-такси. Продолжение», «Развод по расчету». Кроме того, Прокофьева вела программу «Домашние сказки» на канале «Домашний», засветилась в кулинарном шоу Отара Кушанашвили. Помимо этого, она продолжает играть в Театре имени Маяковского.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

И — возможно, именно благодаря тому, что активно занимается любимым делом — актриса по-прежнему отлично выглядит. Сохранить фигуру помогают жизнь в постоянном движении и позитивный взгляд на мир. На диетах Прокофьева не сидит, но ест немного. К пластической хирургии не прибегала. Сын по стопам Ольги не пошел — публичность его не привлекала. Однажды Александр заявил матери, что хочет «просто жить, обедать каждый день и быть счастливым». Он окончил Высшую школу экономики и занялся бизнесом, связанным с культурой и IT.