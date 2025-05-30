Сегодня 03:45 Она верила в чудо до конца. Как любила, мечтала и боролась за жизнь Анастасия Заворотнюк Год назад умерла Анастасия Заворотнюк 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Ровно год назад ушла из жизни Анастасия Заворотнюк — актриса, чья искрометная игра в «Моей прекрасной няне» покорила миллионы зрителей. Ее жизнь была наполнена яркими ролями, счастливыми и трагическими моментами, а пятилетняя борьба с болезнью потрясла всю страну. Как сложился путь от астраханской девочки до всенародной любимицы, что помогло ей продержаться дольше медицинских прогнозов и почему ее образ продолжает жить в сердцах зрителей — в материале 360.ru.

Ранние годы: детство в творческой семье Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани, где творческая атмосфера окружала ее с первых дней. Ее мать, Валентина Борисовна, служила в местном ТЮЗе и позже преподавала сценическую речь, а отец, Юрий Андреевич, работал телережиссером и возглавлял телеканал. С детства Настя проявляла артистизм: занималась в танцевальном ансамбле «Лотос» и мечтала о балете. Однако родители были категорически против артистической карьеры, считая это слишком рискованным путем. После школы, уступив родителям, Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского педагогического института, однако уже через год поняла, что совершила ошибку.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 1989 году, сказав родным, что едет «на раскопки», она отправилась в Москву поступать в театральный институт. «Мне повезло, и я успешно сдала экзамены и в ГИТИС, и в Школу-студию при МХАТ имени Чехова. Выбрала последнее и не пожалела», — рассказывала актриса. Десять лет в «Табакерке» Окончив в 1993 году Школу-студию МХАТ, Заворотнюк оказалась среди выпускников, приглашенных в легендарную «Табакерку» Олега Табакова. Этот театр стал для молодой актрисы настоящей творческой мастерской, где она оттачивала свое мастерство на протяжении целого десятилетия. За это время Заворотнюк сыграла в 29 спектаклях, проявив невероятную работоспособность и разноплановость. Ее путь в «Табакерке» начался еще на третьем курсе с небольшой роли в «Мифе о Дон Жуане», а к моменту ухода в 2003 году она уже была ведущей актрисой. Первые роли в кино Еще будучи студенткой второго курса, Заворотнюк получила главную роль в фильме Тамары Павлюченко «Машенька» (1991), снятому по одноименному роману Владимира Набокова. Эта работа, хоть и не стала коммерчески успешной, позволила молодой актрисе впервые попробовать себя в серьезном драматическом амплуа.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1993 году актриса сыграла дочь священника в драме Владимира Любомудрова «Наследник». Однако судьба этой киноленты сложилась непросто — из-за финансовых проблем фильм вышел только в 2002 году. Судьбоносный звонок о «Прекрасной няне» В 2004 году в карьере Заворотнюк произошел перелом. Совершенно неожиданный телефонный звонок с предложением пройти кастинг на роль в новом ситкоме изменил всю ее профессиональную жизнь.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Хотя изначально актриса скептически относилась к сериалам, образ Виктории Прутковской в «Моей прекрасной няне» покорил всю страну. Сериал принес актрисе не только всенародную любовь, но и профессиональное признание — премии «Золотой Остап» и ТЭФИ, а также звание «Телевизионная актриса года» по версии журнала Glamour в 2005 году. Телевизионный олимп с «Ледниковым периодом» Успех закономерно привел Заворотнюк на телевидение. В 2005 году она сменила Тину Канделаки в качестве ведущей музыкальной программы «Хорошие песни» на СТС, показав себя не только талантливой актрисой, но и харизматичной телеведущей. Пиком ее телевизионной карьеры стало участие в проектах Первого канала: «Ледниковый период» (2008, 2009, 2014), где она работала в паре с Маратом Башаровым, Ириной Слуцкой и своим мужем Петром Чернышевым.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2016 году Заворотнюк вместе с мужем вела утреннее шоу «Новое утро» на НТВ, а в новогоднюю ночь того же года стала лицом двух масштабных проектов — «Все звезды в Новый Год» и «Новогодний миллиард». Другие проекты и благотворительность Параллельно с актерской работой Заворотнюк входила в жюри различных телевизионных конкурсов: «Народная звезда» на украинском телевидении, магическое шоу «Удиви меня» на ТВ-3, театральная премия «Золотой лист». Особое место в ее жизни занимала благотворительность. На протяжении многих лет Заворотнюк опекала детский дом «Умка» в Ставрополье. Три брака и поиски счастья Недолгий союз с немецким бизнесменом В ноябре 1993 года на дне рождения Евгения Миронова в «Табакерке» Анастасия познакомилась с бизнесменом Олафом Шварцкопфом. Их брак продлился чуть больше года — молодожены переехали в Таллин, но актриса не смогла найти работу и вернулась в Москву. Американская мечта с русским акцентом В 1996 году Заворотнюк вышла замуж за владельца московского автосалона Дмитрия Стрюкова, с которым прожила десять лет. В этом браке родились двое детей — дочь Анна в 1996 году и сын Майкл, появившийся на свет в 2000 году в Лос-Анджелесе.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / На съемочной площадке с Сергеем Жигуновым / www.globallookpress.com

Семья жила на две страны: пока Заворотнюк играла в «Табакерке», она параллельно занималась недвижимостью в США. Однако после успеха «Моей прекрасной няни» брак дал трещину — причиной разрыва стал роман актрисы с актером Сергеем Жигуновым. Роман на съемочной площадке Отношения с партнером по сериалу начались в 2006 году, когда оба состояли в браке. Жигунов ради Заворотнюк ушел от жены Веры Новиковой, но их союз просуществовал всего два года. Третий брак и позднее материнство Знакомство с будущим третьим мужем произошло в 2007 году на съемках шоу «Танцы на льду», где Заворотнюк выступала ведущей, а фигурист Петр Чернышев был участником. Их роман развивался стремительно, хотя в тот момент актриса еще состояла в отношениях с Сергеем Жигуновым.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Заворотнюк с Петром Чернышевым / www.globallookpress.com

«Я сразу поняла, чего хочу от этих отношений. Всего и по максимуму! Я вижу человека, с которым хочу прожить жизнь» — признавалась Заворотнюк. Их брак казался идеальным: совместные проекты на телевидении, поездки, строительство семейного гнезда в Крекшино. Однако главной мечтой пары стало рождение общего ребенка, и они решились на ЭКО. В октябре 2018 года, когда Заворотнюк было уже 47 лет, на свет появилась их дочь Мила.

Сейчас я абсолютно счастлива. Картинка абсолютно правильная. Дрожу и молюсь, чтобы ничего не менялось. Все так, как я мечтала с детства… Анастасия Заворотнюк актриса

Пятилетняя битва со смертью Первые тревожные симптомы болезни появились у Заворотнюк в 2019 году. В августе актриса прекратила съемки, а уже в сентябре ее экстренно госпитализировали с отеком мозга в одну из московских клиник. «Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти», — говорилось в официальном заявлении семьи от октября 2019 года.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look/ Заворотнюк с Петром Чернышевым / www.globallookpress.com

Диагноз — глиобластома — подтвердили в мае 2020 года. Это одна из самых агрессивных форм опухоли мозга, с которой боролась ранее Жанна Фриске. Заворотнюк прошла несколько хирургических вмешательств, курсы лучевой и химиотерапии. Особую роль в лечении сыграл нейрохирург Алексей Кривошапкин, разработавший методы терапии. Несмотря на все усилия, к весне 2024 года врачи констатировали, что опухоль неоперабельна. И 29 мая 2024 года актриса скончалась. Мнения о причинах болезни Эта трагическая история вновь привлекла внимание к проблеме глиобластомы — болезни, перед которой медицина пока бессильна. Некоторые специалисты предположили, что болезнь могла спровоцировать третья беременность в 47 лет, другие эксперты связывали болезнь с гормональной терапией при ЭКО. В то же время отец Жанны Фриске отрицал такую взаимосвязь, подчеркивая, что его дочь не делала ЭКО и погибла от этой же болезни.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Мать и старшая дочь Анастасии Заворотнюк / www.globallookpress.com

Средняя продолжительность жизни после диагноза — 12-15 месяцев, но Заворотнюк продержалась почти пять лет, показав невероятную силу духа. Прощание с народной любимицей Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк состоялась 1 июня 2024 года в Покровском монастыре Москвы. На траурную церемонию пришли сотни поклонников, коллеги по театру и кино, среди которых были Геннадий Хазанов, Илья Авербух, Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище на престижной аллее деятелей искусств. Вечный покой она обрела рядом с могилами народных артистов Нины Руслановой и Николая Сличенко, что стало символическим завершением ее творческого пути. Белые розы на первую годовщину смерти В первую годовщину смерти актрисы в 2025 году близкие собрались у ее могилы. Петр Чернышев принес любимые белые розы супруги, а мать Валентина Борисовна вместе с детьми — Анной, Майклом и шестилетней Милой — бережно ухаживали за мемориалом. «Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след», — поделились близкие актрисы на странице в соцсетях Анастасии Заворотнюк. Навсегда «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк навсегда останется в памяти как талантливая актриса, чьи роли в театре и кино подарили зрителям радость и вдохновение. Ее уход стал огромной потерей для российского искусства, но созданные ею образы продолжают жить. Светлая память о «прекрасной няне» и ее удивительном таланте навсегда сохранится в сердцах благодарных зрителей.