Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Прокофьева заявила, что поддерживает форму без диет
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева дала интервью Ura.ru. В ходе беседы она раскрыла секрет своей стройности.
Актриса отметила, что не является приверженцем диет, а тем более жестких. По словам звезды, она предпочитает есть простую пищу в небольших количествах.
«Иногда пропускаю обеды, если вечером очень подвижный спектакль. А потом могу в легкую поужинать», — призналась Прокофьева.
Она также назвала рыбу и морепродукты любимыми блюдами, добавил RT.
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