Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Прокофьева заявила, что поддерживает форму без диет

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева дала интервью Ura.ru . В ходе беседы она раскрыла секрет своей стройности.

Актриса отметила, что не является приверженцем диет, а тем более жестких. По словам звезды, она предпочитает есть простую пищу в небольших количествах.

«Иногда пропускаю обеды, если вечером очень подвижный спектакль. А потом могу в легкую поужинать», — призналась Прокофьева.

Она также назвала рыбу и морепродукты любимыми блюдами, добавил RT.