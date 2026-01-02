Шла по головам в объятия Плющенко. Личная жизнь Яны Рудковской

Продюсер Яна Рудковская многие годы остается влиятельной персоной в российском шоу-бизнесе. Ее прославили не только брак с фигуристом Евгением Плющенко и продвижение Димы Билана, но и любовь к тяжелому люксу, а также громкие скандалы.

Помолодела без пластики: сколько лет Яне Рудковской В семье врача-невролога и будущего замначальника летного училища появилась дочь, когда они жили в городе Костанай на северо-западе Казахстана. Из-за военной службы отца семье пришлось переехать в Барнаул. Формально Рудковская родилась 2 января 1975 года, но ее одноклассники утверждали, что это не так — она сменила документы и «омолодилась» на семь лет.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

Амбициозность и дисциплинированность достались Рудковской от отца-полковника. В детстве Рудковская занималась музыкой и фигурным катанием, после школы поступила в Алтайский государственный медицинский университет на врача-дерматовенеролога, освоила аппаратную и лечебную косметологию и прошла стажировку в Нидерландах. Первый муж Рудковской и открытие бизнеса Встреча с обеспеченным мужчиной отбила необходимость работать косметологом. Евгений Мухин перевез любовницу в Сочи и помог с открытием сети салонов красоты. Часть денег Рудковская вложила сама, продав квартиру бабушки.

Бизнес пошел в гору, так как она оказалась талантливым стратегом и маркетологом — получила статус официального дистрибьютора французской компании Franck Provost и сделала ставку на обеспеченных клиенток, а не массовый сегмент.

Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так Рудковская заработала деньги на открытие бутиков одежды Gucci, Yves Saint Laurent, Cavalli, D&G и других брендов по всему югу России, а также получила связи, чтобы подняться еще выше. Развод с Батуриным Гражданский брак с Мухиным рухнул, когда она встретила миллионера Виктора Батурина. Версий о том, что же произошло в этом любовном треугольнике, несколько. По одной, Рудковская подружилась с женой бизнесмена Юлией Салтовец, выступила свидетельницей на их свадьбе, а потом увела мужчину из семьи. По другой, женщины не дружили, знакомство с будущим мужем произошло в вип-ложе на футбольном матче. В любом случае эти отношения стали иллюстрацией поговорки «на чужом несчастье счастья не построишь». Влюбленный в Рудковскую Батурин обманом забрал сына у Салтовец прямо из роддома, подсунув документы на отказ от родительских прав. После этого женщина слегла в психиатрическую клинику с нервным срывом, следующие несколько лет ей не позволяли общаться с ребенком. Наследника оформили на Рудковскую, она стала его приемной матерью, чуть позже родив собственного сына.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В 2001 году пара оформила брак, через семь лет рассталась. Развод проходил с большим скандалом, так как Батурин хотел лишить бывшую жену всех денег и детей. Именно тогда вскрылось, что Салтовец подставили. Суды Рудковская все-таки выиграла. Помогло то, что бизнесмена посадили в тюрьму за мошенничество. Она не считала себя виновной перед Салтовец, утверждая, что ничего не знала о махинациях Батурина с отказной и даже пыталась помирить бывших супругов. Продюсер Билана после Айзеншписа К тому моменту Рудковская давно стала своей в светской тусовке. В 2005 году продюсер Юрий Айзеншпис сильно заболел и предложил подруге занять его место — продвигать Билана. Предпринимательская хватка, связи и чутье пришлись очень кстати: через год певец занял второе место на Евровидении, еще через два выиграл конкурс.

Билан собрал пару десятков наград «Муз-ТВ» и MTV, сама Рудковская — премию «Звуковая дорожка» за его продюсирование. Одновременно она вела еще несколько артистов: группу «Градусы», певиц Алексу и Юлиану Караулову из «Фабрики звезд», Сабрину Гаджикаибову из группы «Тутси», экс-участника группы MBAND Влада Рамма. Скандал с Плющенко на «Олимпиаде-2014» Рудковская вспомнила о детском увлечении фигурным катанием, но не сама встала на лед, а взялась продюсировать двукратного олимпийского чемпиона Плющенко. К встрече с ней фигурист из-за травм и конфликта с Международным союзом конькобежцев (ISU) практически завершил спортивную карьеру, так как понимал, что физически не потянет крупные соревнования.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Однако продюсеру удалось уговорить его поехать на «Олимпиаду-2014» и поставить ледовое шоу «Щелкунчик». Рудковская сгладила многие провалы подопечного, в том числе отказ от участия в индивидуальной программе на Играх в Сочи. Вдобавок в 2009 году она вышла за Плющенко замуж. Вместе они открыли академию «Ангелы Плющенко». Кто такой Гном Гномыч Отношения Рудковской и Плющенко закрутились на Евровидении-2008, где фигурист участвовал в номере Билана. Продюсер рассказывала в интервью Тине Канделаки, как на нее нахлынула сильная страсть, и первая близость случилась в день знакомства. «Я держалась восемь часов. Но у меня была любовь с первого взгляда, и никогда в жизни у меня не было, чтобы с мужчиной был секс в первый же день. Это нонсенс», — сказала она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Первый совместный сын родился в 2013 году. Через семь лет суррогатная мать выносила второго мальчика. Он тут же стал широко обсуждаемой персоной — не только из-за способа появления на свет, но и из-за коляски за полмиллиона рублей, которую купили для него родители. Мальчик быстро встал на коньки и в четыре года уже выступил в шоу Плющенко. Рудковская часто показывала его в соцсетях, называя Гном Гномычем, за что получила порцию критики. Любовница Плющенко В 2019 году журналисты растиражировали новость о том, что Плющенко завел семью на стороне. Его выбор пал на модель из Санкт-Петербурга, роман длился два года. Фигурист якобы жил на два дома, обеспечивал пассию и ее родных.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Рудковская поспешила обелить Плющенко как жена и продюсер. Она заявила, что он никогда не поступил бы таким образом, это не в его характере. «Если бы у него появились чувства к другому человеку, он бы пришел и рассказал мне об этом прямо. Он такой человек, который никогда не будет вводить в заблуждение», — утверждала она. Конфликт Рудковской с Ритой Дакотой из-за сумки В светском обществе имя Рудковской стало нарицательным, звезды посмеивались над ее страстью к тяжелому люксу. Существовала примета — если у модного дизайнера вышла какая-то новинка, то скоро она появится у Рудковской и только потом у других женщин страны. Даже кризис и санкции не повлияли на ее привычки. Доходило до нелепого. В 2020 году певица Рита Дакота опубликовала в соцсетях фотографию с сумками бренда Louis Vuitton для розыгрыша. После этого ей позвонила Рудковская и потребовала «не позорить бренд».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Она недоумевает, „как я туда попала“. Что она вип-клиент и друг бренда, у нее из-за меня проблемы, ей „звонит Париж“, а меня там никто не знает вообще. И далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду „доходчиво объясняет“, почему я, „раздавая подписчикам сумочки Луи“, снижаю градус компании и выгляжу „дешмански“», — рассказала девушка. Рудковская факт разговора отрицать не стала. Она обвинила певицу в неэтичности за то, что та вынесла приватные контакты на всеобщее обозрение.