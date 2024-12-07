Сегодня 19:10 «У него свои елки». Гном Гномыч выступит в 34 новогодних шоу ради «Гелендвагена» 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press Знаменитости

Спортсмены

Фигурное катание

Дети

Работа

Евгений Плющенко

Яна Рудковская

Старший сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в свои 11 лет работает, кажется, больше, чем некоторые взрослые. В насыщенном графике Гном Гномыча на новогодние праздники — выступление в 34 шоу. На взрослых дядей-щелкунчиков сейчас смотреть никто не хочет, и вместо праздничной елки — full booking, объясняет его мать Яна Рудковская.

«Спасибо нам за правильное воспитание» О большой занятости Гном Гномыча (такое прозвище мальчику дали родители) Рудковская рассказала в Telegram-канале, посоветовав всем учиться успеху и работоспособности у своего сына. «Гном Гномыч на гастролях денежку в семейный бюджет зарабатывает. Весь в маму и папу пошел, спасибо нам за правильное воспитание», — подчеркнула продюсер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

По словам Рудковской, мальчик мечтает самостоятельно купить себе «Гелендваген» на 18-летие, «так что у него свои елки». «Расценки на [сына] в роли Щелкунчика на новогодние праздники больше, чем у многих именитых чемпионов. Всего ожидается, что он выступит в 34 шоу. График насыщенный! Свободных дат нет! Full booking! Учитесь!» — добавила она.

Дети хотят видеть на коньках не взрослых дядей-щелкунчиков, а 11 летнего Гномыча в мундире Щелкунчика. Эстафетная палочка походов по праздникам передана [младшему брату] в свободное от учебы и тренировок время. Яна Рудковская

К слову, о мечтах Гном Гномыча купить «гелик» известно не первый год. И вроде семья это желание исполняла еще осенью 2023-го. Видео с украшенной бантом дорогущей иномаркой, Плющенко, его женой и старшим сыном публиковал Shot.

«Евгений Плющенко взял еще одну машину в кредит. Фигурист на неделе оформил займы сразу в двух банках. Вчера семья похвасталась новым „Гелендвагеном“ больше чем за 30 миллионов рублей, о котором мечтал Гном Гномыч», — заявил источник Telegram-канала.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

По его словам, сначала спортсмен взял люксовый минивэн Mercedes-Benz V-класса в кредит на пять лет под залог банку. Стоимость такой машины варьируется от 15 до 20 миллионов «После этого фигурист решил порадовать сына и Рудковскую „геликом“ мечты — Mercedes-Benz G 63 AMG в новом цвете. Из-за роста цен на авто в России кредит на него пришлось оформлять на семь лет, и также под залог», — добавил собеседник Shot. На видео Рудковская отметила, что именно она настояла на том, чтобы машина была не черного цвета, и убедила мужа взять вариант «серый акрил». — Мечта сбылась? «Гелик»! Твоя любимая машина!» — обратился к сыну Плющенко. — Да, — кивнул в ответ Гном Гномыч со связкой шаров в руке.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

Детство без детства — личный выбор? Но, видимо, желание мальчика иметь именно свой «Гелендваген» никуда не ушло, раз он продолжает так упорно работать, чтобы (как говорила Рудковская) порадовать себя на 18 лет самостоятельной большой покупкой. И надо сказать, что такая целеустремленность и твердое намерение самому исполнять свои мечты, не клянча у родителей, — это, конечно, хорошо. Но вместе с тем объем работы у 11-летнего мальчика все равно вызывает и вопросы, и некоторое сочувствие. Рудковская, впрочем, на выпады о том, что у Гном Гномыча совсем нет детства, всегда реагировала очень спокойно. Год назад в интервью журналу Hello! она заявила, что детство у ребенка есть, просто оно спортивное, и это его личный выбор.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / Global Look Press

«Ему очень нравится заниматься фигурным катанием, никто его не заставляет. Мы с Женей — понимающие родители, всегда идем навстречу. [Сын] профессионально относится к своей работе, не капризничает, не бунтует. И много всего успевает!» — заверила она. По ее словам, несмотря на две тренировки в день, по утрам он ходит в школу, да еще три раза в неделю на футбол. Раньше был на дистанционном обучении, потом перешел на очное.

«Вызывает уважение то, что и учится хорошо, и тренируется отлично. Он прекрасно знает, что в мире ничего не достается просто — нужно работать, сталкиваться с трудностями и преодолевать их» — подчеркнула Рудковская.

Он отлично держится на публике. Выступает на турнирах, в шоу, дает интервью и комментарии, понимает, что у него высокая популярность. Девочки с ума сходят, когда он выходит на лед. Яна Рудковская

Младший сын пары (мальчик родился в 2020 году), по ее словам, тоже начал понемногу заниматься фигурным катанием. «Требовать иногда необходимо, но не душить» Тренирует Гном Гномыча его отец. В беседе с журналистами Плющенко подчеркивал, что ограничивает нагрузки сына. «У меня нет цели, чтобы он проводил по пять‑шесть часов на льду», — делился спортсмен в беседе с «Матч ТВ». Также он подчеркнул, что не разделяет позицию родителей, которые давят на юных спортсменов. «Конечно, требовать иногда необходимо, но не душить», — объяснил он.