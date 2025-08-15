Академия «Ангелы Плющенко» в Одинцове расширит возможности подготовки

Администрация Одинцовского округа активно поддерживает академию «Ангелы Плющенко» — есть все возможности создать здесь полноценный спортивный кластер вроде тех, что работают в Кисловодске и Новогорске. Объект может стать настоящей кузницей будущих чемпионов.

Академия «Ангелы Плющенко» в Горках-10 открыла свои двери в апреле 2017 года — и уже занимает лидирующие позиции в России по подготовке фигуристов. Учреждение продолжает развиваться, и его успехи в области фигурного катания впечатляют. Обучение проходит в небольших группах и индивидуально по специально разработанным программам.

Здесь активно развиваются и другие спортивные направления: хоккей, большой теннис, падел и футбол. Новые тренировочные площадки на свежем воздухе были созданы на территории базы в прошлом году: теннисный корт, площадка для падела и футбольное поле с искусственным газоном. Юные футболисты из Горок-10 тоже имеют возможность тренироваться на этом поле.

Планируется строительство еще шести крытых кортов для падела, а также развитие сотрудничества с теннисной школой Николая Давыденко и олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли Валерием Каменским.

Академия включает два жилых корпуса, домики и апартаменты. Главное здание, где находится ледовая арена, располагает раздевалками, хореографическим залом, залом для физической подготовки, а также медицинским и массажным кабинетами.